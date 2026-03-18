Le gouvernement du Canada investit dans la croissance de deux entreprises lanaudoises

Triotech Amusement et Les Cartons Corruguard se partagent des aides financières de DEC totalisant 900 000 $.

JOLIETTE, QC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé des contributions remboursables totalisant 900 000 $ à Triotech Amusement et à Cartons Corruguard. Cet appui de DEC a permis aux deux entreprises de la région de Lanaudière d'acquérir des équipements de production afin de demeurer compétitives et innovantes.

Fondée en 1999, Triotech Amusement est un chef de file dans le design et la fabrication d'attractions interactives multisensorielles. L'entreprise crée des attractions immersives et interactives pour le secteur du divertissement et le secteur ludo-éducatif, en plus d'offrir des solutions clé en main à ses clients. Pour appuyer sa croissance, elle a reçu une aide financière de DEC de 500 000 $ qui lui a permis d'acquérir de nouveaux équipements de production, d'implanter un logiciel de gestion intégré et de réaliser des activités de commercialisation.

Dirigée par une entrepreneure visionnaire, l'entreprise familiale Les Cartons Corruguard fabrique des coins de carton ondulé sur mesure pour l'emballage de meubles, bains, portes et fenêtres. Solution écologique faite de carton 100 % recyclé et recyclable, le coin de carton Corruguard est conçu pour remplacer plusieurs composantes d'emballage industriel difficilement recyclable, comme la styromousse. Le soutien financier de 400 000 $ de DEC lui a permis de développer, à travers un projet complet d'ingénierie, la conception et la fabrication d'une nouvelle chaîne de production pour augmenter sa productivité et sa capacité de production.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive. En soutenant les entreprises de Lanaudière, le gouvernement réaffirme sa priorité de bâtir une économie canadienne unifiée, où chaque région et chaque entreprise contribuent à la prospérité collective et à la vitalité du pays.

Citations

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et constituent l'épine dorsale de notre souveraineté économique. Nous les aidons à améliorer leur capacité de production afin qu'elles puissent demeurer compétitives dans un monde en constante évolution. L'investissement de DEC dans les projets de Triotech Amusement et de Cartons Corrugaurd stimulera la croissance régionale, la création d'emplois de qualité et le positionnement accru de nos entreprises sur la scène mondiale.

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Dans un contexte économique mondial marqué par de nombreux défis, le gouvernement du Canada choisit d'appuyer des entreprises qui investissent pour demeurer compétitives et innovantes. En soutenant Triotech Amusement et Les Cartons Corruguard, nous contribuons à renforcer la capacité de production de deux PME bien ancrées dans Lanaudière, tout en misant sur le savoir-faire régional comme levier de croissance durable pour l'économie canadienne. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

« Grâce à la contribution de DEC, nous pouvons aller de l'avant avec des projets qui amélioreront la productivité et l'efficacité de notre usine de Joliette. Dans un contexte de concurrence mondiale accrue, notamment avec l'Asie, il est important pour notre industrie d'innover et d'investir afin de rester compétitive sur les marchés internationaux. »

Luc Gagnon, CPA, vice-président finances, Triotech Amusement

« Le soutien de Développement économique Canada pour les régions du Québec a constitué une aide concrète et structurante dans la réalisation de notre projet d'envergure. Les PME jouent un rôle essentiel dans l'économie canadienne, et leur engagement envers l'innovation et la productivité doit être reconnu et soutenu par des actions tangibles comme celle dont nous avons bénéficié. »

Marie-Hélène Hotte, présidente, Les Cartons Corruguard

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]