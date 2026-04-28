Avis aux médias - Le ministre Hodgson prendra la parole lors d'un événement organisé par la Canadian Association of Energy Contractors English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
28 avr, 2026, 09:00 ET
CALGARY, AB, le 28 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prendra la parole lors du dîner de printemps de la Canadian Association of Energy Contractors.
Date : 1er mai 2026
Heure : 12 h (midi), HR
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected] avant 17 h le 29 avril 2026 (HE). Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
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SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
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