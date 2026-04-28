OTTAWA, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, prononcera un discours d'ouverture à l'occasion du CNA2026 - le congrès annuel de l'Association nucléaire canadienne. Pendant son discours, il parlera de l'avenir de l'énergie nucléaire au Canada.

Date : Mercredi 29 avril 2026

Heure : 9 h 45 (HE)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]