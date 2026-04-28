GATINEAU, QC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, ont fait la déclaration commune suivante à l'occasion du Jour de deuil national :

« Tous les jours, des millions de Canadiens se rendent au travail, chacun s'attendant à rentrer sain et sauf chez eux le soir venu. Ils sont très nombreux à subir des blessures ou à développer une maladie en raison de leur travail. Les secteurs où les risques sont élevés, comme le transport routier ou la construction, demeurent les plus touchés. C'est pour cette raison qu'il est important de mettre en place de solides mesures de protection cohérentes pour les travailleurs dans toutes les provinces et tous les territoires : les gens ont le droit de travailler dans un environnement sain et sécuritaire.

En ce Jour de deuil national, souvenons-nous de ces travailleurs qui ont perdu la vie, ont été blessés ou sont tombés malades à cause de leur travail et rendons-leur hommage. Pensons également à leur famille, à leurs proches et à leurs amis, qui ont également souffert des drames en milieu de travail.

Ce sont les travailleurs qui ont bâti et continuent de bâtir un Canada fort. Ils méritent beaucoup plus que notre simple gratitude. Ils méritent que nous les protégions, que nous prenions nos responsabilités et que nous leur garantissions que leur santé et leur sécurité ne seront jamais reléguées au second plan dans leurs milieux de travail.

Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les provinces et les territoires pour harmoniser les exigences en matière de sécurité à l'échelle du Canada, ainsi que pour renforcer les protections en matière de santé et de sécurité. Ainsi, nous serons au diapason de la réalité des travailleurs. Nous devons tous nous unir pour continuer à apprendre, continuer à écouter les syndicats et les représentants des travailleurs, et continuer à améliorer les mesures de protection.

Nous avons tous une part de responsabilité quand il est question de rendre nos milieux de travail plus sûrs, équitables et sains, car l'une des meilleures façons d'honorer la mémoire de ces travailleurs, c'est de faire progresser la santé et la sécurité en milieu de travail au Canada. »

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]