YELLOWKNIFE, NT, le 24 juin 2024 /CNW/ - Investir dans les collectivités du Canada, ce n'est pas seulement bâtir des infrastructures, c'est établir des liens avec d'autres collectivités, avec les marchés et avec les Canadiens.

Le gouvernement du Canada investit dans les collectivités du Canada pour s'assurer qu'elles disposent de l'infrastructure dont elles ont besoin pour croître. Aujourd'hui, le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael Macleod, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 25 millions de dollars pour la construction d'une route toutes saisons dans les Territoires du Nord-Ouest. Cet investissement consenti à NorZinc ltée, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, appuiera la circulation des biens vers les communautés locales en offrant un accès de transport routier tout le long de l'année vers les régions avoisinantes.

La construction de la route toutes saisons entre la Route Liard (nᵒ 7) et le site de la mine de Prairie Creek devrait :

fournir un accès de transport routier durant toute l'année au site de la mine de Prairie Creek, aux aires de parcs nationaux et aux territoires traditionnels autochtones;

faciliter la production à la mine de Prairie Creek et le transport de minéraux critiques de la mine vers les marchés internationaux, ce qui pourrait générer des recettes estimées à 8 milliards de dollars pour le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au cours des 20 prochaines années;

et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au cours des 20 prochaines années; procurer des avantages aux communautés autochtones locales, car la route donnera accès au territoire traditionnel de la bande des Naha Dehe Dene ; et

; et accroître l'accès au tourisme et à l'écotourisme dans la réserve de parc national Nahanni.

Le gouvernement du Canada continue de faire des investissements pour renforcer l'infrastructure du pays, promouvoir la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés internationaux.

Cette collaboration représente un autre engagement à long terme de travailler avec les parties prenantes sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Il ne s'agit pas seulement de construire des infrastructures, il s'agit aussi de tisser des liens avec les collectivités, les marchés et les Canadiens. En améliorant l'accès aux transports, nous réduisons le coût de la vie de tous les Canadiens. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Cette nouvelle route toutes saisons apportera de nombreux avantages aux communautés locales et autochtones, facilitant le transport des marchandises et ouvrant l'accès à la réserve naturelle du parc Nahanni. »

Michael Macleod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« NorZinc est reconnaissante du financement des corridors commerciaux nationaux pour la construction de la route d'accès toutes saisons au projet Prairie Creek. Cette route aidera la mine de Prairie Creek à fournir un approvisionnement en métaux d'une valeur prévue de 8 milliards de dollars, y compris des concentrés de zinc de qualité supérieure, ce qui générera une nouvelle activité économique à l'intérieur des frontières canadiennes et appuiera les efforts du Canada visant à améliorer la résilience, la transparence, la fiabilité et l'intégration de la chaîne d'approvisionnement en métaux essentiels. Ce financement aura également un effet transformateur pour nos partenaires des Premières nations dans le Nord, grâce à une activité économique accrue conduisant à la création d'emplois, au développement de nouvelles infrastructures de transport et à de meilleurs services pour les personnes qui vivent et travaillent dans cette région septentrionale et éloignée. »

Robin Bienenstock

Présidente exécutive, NorZinc ltée

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans des biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,1 milliards de dollars a été engagé dans des projets depuis 2017.

. Un total de 4,1 milliards de dollars a été engagé dans des projets depuis 2017. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada , dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que les corridors de commerce intérieur.

