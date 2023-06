TORONTO, le 30 juin 2023 /CNW/ - Alors que le Canada continue de se remettre de la pandémie de COVID-19, des investissements uniques dans les infrastructures des aéroports demeurent essentiels au maintien de la sécurité, de la sûreté et de la connectivité pour les voyageurs d'affaires et les voyageurs d'agrément, les travailleurs et les communautés. Les investissements du gouvernement du Canada aideront également à veiller à ce que le secteur canadien de l'aviation soit bien placé pour se remettre des répercussions continues de la pandémie.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 30 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle installation de précontrôle à l'aéroport Billy Bishop de Toronto pour les voyageurs à destination des États-Unis. La nouvelle installation permettra d'accroître la capacité pour les volumes croissants de voyageurs d'affaires et d'agrément transitant par la plus grande ville du Canada.

La circulation rapide et sûre des personnes et des marchandises à la frontière des États-Unis est essentielle pour stimuler le tourisme, les affaires et le commerce. La contribution du gouvernement du Canada s'appuie sur les investissements réalisés par PortsToronto. La nouvelle installation de précontrôle offrira d'importants avantages à la population canadienne et au secteur aérien en :

renforçant la sécurité et la connectivité pour les voyageurs d'affaires et d'agrément qui transitent par l'aéroport Billy Bishop de Toronto ;

; réduisant la congestion aux aéroports et les goulets d'étranglement dans les transports grâce à l'augmentation du nombre d'installations de précontrôle dans les aéroports du Canada ;

; améliorant la fluidité et la capacité du réseau de transport.

Citations

« L'investissement dans la nouvelle installation de précontrôle pour les États-Unis à l'aéroport Billy Bishop de Toronto offrira aux voyageurs de la région du Grand Toronto un plus d'options lorsqu'ils se rendent aux États-Unis à bord d'un avion et contribuera à réduire la congestion à l'aéroport. L'investissement dans cette installation est une excellente nouvelle pour l'aéroport et pour la population canadienne! »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le Canada a ce que le monde veut, et nous sommes impatients d'accueillir tout le monde sur nos côtes. L'annonce faite aujourd'hui d'une nouvelle installation de précontrôle pour les États-Unis à l'aéroport Billy Bishop est une étape importante pour aider notre industrie touristique à atteindre de nouveaux sommets. En simplifiant le processus d'entrée pour les voyageurs internationaux, nous envoyons un message fort : le Canada est ouvert aux affaires, aux aventures et aux expériences inoubliables. Saisissons cette occasion pour placer fermement notre pays sur la carte du tourisme mondial, tout en construisant une économie qui fonctionne pour tout le monde. »

L'honorable Randy Boissonault

Ministre du Tourisme

« PortsToronto et ses partenaires, y compris Nieuport Aviation et Porter Airlines, travaillent depuis près d'une décennie pour obtenir le précontrôle, car il améliorera davantage l'expérience des passagers en offrant aux passagers la possibilité de passer les douanes en sol canadien en utilisant des technologies de demain destinées à rendre le processus rapide et pratique, a déclaré RJ Steenstra, président-directeur général de PortsToronto. Le précontrôle permettra également d'accéder à un plus grand nombre de marchés américains, ce qui stimulera la connectivité, le commerce bilatéral et le tourisme entre Toronto et l'est des États-Unis. Cela aura un impact économique énorme sur la ville en ce qui concerne de PIB, les emplois et l'attraction de talents. Nous sommes extrêmement heureux et fiers de confirmer le précontrôle à l'aéroport, et nous avons hâte de travailler avec nos partenaires pour commencer les travaux immédiatement afin que l'installation soit ouverte en 2025. »

Roelef-Jan (RJ) Steenstra

Président-directeur général

PortsToronto, propriétaire et exploitant de l'aéroport Billy Bishop de Toronto

Les faits en bref

Une installation de précontrôle pour les États-Unis est un espace situé dans un endroit désigné au Canada qui permet aux passagers à destination des États- Unis de passer dans les aéroports canadiens toutes les inspections américaines d'immigration, de douane et agricoles avant leur départ et leur entrée aux États-Unis.

qui permet aux passagers à destination des États- passer dans les aéroports canadiens toutes les inspections américaines d'immigration, de douane et agricoles avant leur départ et leur entrée aux États-Unis. Cet investissement appuie les mesures du Groupe d'intervention pour améliorer les services aux Canadiens grâce à une meilleure circulation des personnes et des voyageurs d'affaires transfrontaliers en partance de Toronto .

. En 2016, le Canada et les États-Unis ont signé l'Accord relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, convenant en principe d'étendre les activités de précontrôle à certains endroits au Canada , y compris l'aéroport Billy Bishop de Toronto .

