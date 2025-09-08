L'organisme du Saguenay‒Lac-Saint‍-‍Jean obtient une aide financière de 1 500 000 $ de DEC.

SAINT‍-‍FÉLICIEN, QC, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 1 500 000 $ au Centre de conservation de la biodiversité boréale (CCBB) inc., l'OBNL qui administre le Zoo sauvage de Saint‍-‍Félicien. Cet appui de DEC lui permettra de bonifier son offre touristique en développant de nouveaux produits attractifs sur le site, dans le but d'augmenter l'achalandage.

Le CCBB a pour mission de faire connaître, apprécier et protéger la biodiversité boréale et plus particulièrement les écosystèmes, les espèces, les populations animales et végétales de la région du Saguenay‒Lac-Saint‍-‍Jean, du Québec, du Canada et de la zone tempérée boréale jusqu'à l'océan Arctique. L'aide financière de DEC permettra à l'organisme d'améliorer ses installations, notamment la petite ferme, l'aire de jeux pour enfants et la zone d'exposition de l'Espace découverte, et de construire des habitats pour les renards arctiques et les harfangs des neiges. Ces réalisations contribueront à accroître l'attractivité du Zoo sauvage de Saint‍-‍Félicien, favorisant ainsi l'augmentation du nombre de visiteurs, ce qui profitera à l'économie régionale.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« Le Zoo sauvage de Saint‍-‍Félicien constitue un attrait touristique de premier plan qui stimule non seulement la croissance de l'économie locale, mais améliore également l'attractivité de la région auprès d'une clientèle internationale. Notre appui au Centre de conservation de la biodiversité boréale témoigne de l'engagement de notre gouvernement à soutenir des organisations qui contribuent à positionner le Québec et le Canada en tant que destinations touristiques de choix. Bravo pour ce projet porteur pour le Saguenay‒Lac-Saint‍-‍Jean! »

« Le soutien annoncé aujourd'hui souligne notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement renouvelé envers les entreprises, les organismes et les citoyens canadiens. La contribution financière de DEC accordée au Centre de conservation de la biodiversité boréale constitue une excellente nouvelle pour la région du Saguenay‒Lac-Saint‍-‍Jean et son attractivité! Grâce aux investissements de notre gouvernement dans les expériences touristiques, nous sommes prêts à recevoir les touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

« Ce projet représente une étape importante dans l'histoire du Zoo sauvage de Saint‍-‍Félicien. Il permettra non seulement d'améliorer le bien‍-‍être de nos animaux, mais aussi d'offrir une expérience renouvelée et inclusive à tous nos visiteurs. »

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

Le financement annoncé aujourd'hui est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le Centre de conservation de la biodiversité boréale et DEC.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

