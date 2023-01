L'établissement de formation et de recherche en génie de Montréal obtient une aide financière de 2 M$ de DEC

Soutenir et améliorer la capacité des entreprises à innover contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, a profité d'une visite du Centre de caractérisation microscopique des matériaux pour annoncer aujourd'hui, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, un appui non remboursable de 2 M$ à Polytechnique Montréal.

L'aide de DEC porte sur l'acquisition d'un microscope électronique en transmission de nouvelle génération qui permettra l'exploration et la caractérisation des matériaux à une échelle nanométrique.

Polytechnique Montréal est située sur le campus de l'Université de Montréal et compte parmi les plus importantes universités d'enseignement et de recherche en génie au Canada. Localisé dans son Centre de caractérisation microscopique des matériaux (CM)2, le nouveau microscope sera indispensable à la compréhension de la physique des matériaux et permettra de connaître la façon dont leur microstructure détermine la performance des pièces. Il offrira des possibilités de développement de matériaux aux chercheurs et aux entreprises dans tous les secteurs du génie.

Ce nouvel équipement permettra d'améliorer la capacité des entreprises à innover par le biais de transferts technologiques grâce aux nombreuses recherches en partenariat réalisées par les chercheuses et chercheurs de l'établissement.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les organismes innovants qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

Citations

« Aider les entreprises et les PME à croître et à innover pour qu'elles puissent renforcer leur compétitivité et créer des emplois de bonne qualité est au cœur de nos priorités. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à Polytechnique Montréal, un établissement de formation et de recherche en génie de Montréal qui assure des services de transfert de technologie vers les entreprises. En misant sur ces projets novateurs et en valorisant l'adoption de procédés énergétiques plus propres, nous aidons concrètement les entreprises à se tailler une place dans l'économie de demain. Félicitations à toute l'équipe de Polytechnique Montréal pour le succès de votre institution qui fait rayonner la région montréalaise et le savoir dans tout le pays et à l'international. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍‒‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« En investissant dans l'amélioration des procédés des entreprises et des PME grâce à la collaboration et la diversité des partenariats de Polytechnique Montréal, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements et aide les entreprises à croître et à innover. En appuyant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous mettons la table pour les emplois de demain. »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nous remercions Développement économique Canada pour les régions du Québec pour cet appui significatif, qui nous permettra d'offrir à nos chercheurs et à leurs partenaires industriels l'accès facile à un appareil de pointe jusqu'ici inégalé en performance au Québec, et à l'expertise scientifique indispensable pour en interpréter les résultats. Grâce à notre longue tradition de collaboration avec l'industrie en matière de recherche, ce puissant outil de développement des matériaux permettra de renforcer nos capacités collectives d'innovation dans ce domaine hautement stratégique. »

Maud Cohen, directrice générale de Polytechnique Montréal

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

