QUÉBEC CITY, le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 250 000 $ à Omy Laboratoires. Cet appui de DEC lui permettra de développer et mettre en œuvre une stratégie de commercialisation hors Canada pour ses produits cosmétiques sur mesure.

Omy Laboratoires développe et fabrique des produits cosmétiques de soins pour la peau personnalisés grâce à son système d'analyse de peau utilisant l'intelligence artificielle. Ceci permet de cibler les besoins et d'offrir des produits sur mesure, conçus avec l'aide de dermatologues. Ses produits véganes sont formulés à 95 % d'ingrédients naturels. Cette PME innovante et en croissance a recours à des emballages écoresponsables et vise une réduction de l'utilisation de ceux-ci.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Soutenir les petites entreprises innovantes comme Omy Laboratoires est une priorité pour notre gouvernement afin de les aider à croître et à commercialiser leurs idées. L'apport d'Omy à la vitalité économique de Québec est indéniable! Il ne fait aucun doute que le succès et les retombées de son projet de commercialisation rejailliront sur toute la région, sur le Québec et sur le Canada. Toutes mes félicitations à l'équipe d'Omy Laboratoires! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous sommes fières de compter sur l'appui de DEC pour la commercialisation de nos produits sur mesure à l'international. Ce projet vise notamment la pénétration du marché américain par du commerce électronique et grâce à notre outil d'intelligence artificielle, qui nous permet d'analyser la peau à distance et d'offrir des produits sécuritaires et efficaces aux consommateurs. Avec ce soutien, nous avons l'ambition de faire rayonner nos innovations canadiennes à travers le monde et de positionner le Canada comme un leader dans les produits cosmétiques sur mesure. »

Andrea Gomez, directrice générale, Omy Laboratoires

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

