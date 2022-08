L'entreprise de Gatineau obtient une aide financière de 200 000 $ de DEC.

GATINEAU, QB , le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Sophie Chatel, députée de Pontiac, au nom de l'honorable Pascale St‑Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 200 000 $ à Inteloom inc. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de mettre en œuvre une stratégie de commercialisation au Canada.

Spécialisée dans la conception de logiciels, Inteloom a développé un logiciel de gestion nommé GOOMTool qui permet aux organisations de centraliser et de structurer leurs besoins technologiques. Que ce soit la gestion de projet, des ressources humaines ou encore, de l'inventaire. La contribution de DEC permettra à l'entreprise d'embaucher de nouvelles ressources destinées à la vente et au marketing, de participer à diverses activités de promotion, dont des événements, et de procéder à la refonte de son site Web et de son image de marque. 14 emplois seront créés dans la région grâce à ce projet.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« DEC appuie l'esprit entrepreneurial avec enthousiasme lorsque l'ingéniosité et le savoir-faire de nos entrepreneurs conduisent au développement et à la commercialisation de nouvelles technologies. L'innovation est au cœur des priorités de DEC et nous soutenons avec fierté la croissance dans les entreprises et les organismes. En misant sur ces projets novateurs, nous investissons dans le mieux-être des générations futures. »

Sophie Chatel, députée de Pontiac

« Les PME et la fibre entrepreneuriale québécoise sont au cœur du développement de nos communautés et font partie du plan de relance économique du gouvernement du Canada. Nous aidons les PME à poursuivre leur croissance et à demeurer compétitives, et notre soutien au projet innovant de Inteloom en est un exemple concret. En permettant à nos entrepreneurs de s'outiller adéquatement, nous bâtissons ensemble une économie plus forte, résiliente et durable. Toutes mes félicitations à l'équipe de Inteloom pour son apport à la vitalité économique de la région! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Je tiens personnellement, et au nom de toute mon équipe, à remercier DEC et tous les partenaires s'y rattachant, pour la contribution octroyée à Inteloom. Cela contribue à implanter et commercialiser notre outil, qui une fois connu sera l'outil le plus innovant qu'il soit. »

Jean-Sébastien Vachon, président fondateur, Inteloom

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

