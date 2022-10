Le gouvernement du Canada investit dans l'innovation en soutenant Cycles Devinci

L'entreprise du Saguenay-Lac-St-Jean obtient une aide financière de 800 000 $ de DEC

SAGUENAY, QC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'innovation et la croissance contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé une contribution remboursable de 800 000 $ à Cycles Devinci inc. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise d'assurer sa croissance en augmentant sa capacité de production et sa productivité, et en numérisant ses opérations.

Cycles Devinci se spécialise dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vélos haut de gamme dont les vélos de marque Devinci, destinés à une clientèle cycliste de tous âges, et les vélos en libre-service offerts en location par des villes pour optimiser la mobilité urbaine de leur population.

Grâce à la contribution de DEC, l'entreprise pourra acquérir une découpe laser et procéder à l'installation d'une deuxième chaîne de fabrication mécanisée qui permettra de doubler la capacité de production. Le projet créera une trentaine d'emplois dans la région.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. Elles contribuent de façon importante à la croissance et constituent des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Les PME sont au cœur du développement des collectivités et font partie du plan de relance économique de notre gouvernement. Nous les aidons à poursuivre leur croissance, et le soutien annoncé aujourd'hui à Cycles Devinci en est un parfait exemple. Ce projet d'acquisition d'équipement numérique et d'automatisation pour l'usine de Chicoutimi permettra au fabricant de vélo le plus important du Canada de continuer son expansion. C'est en encourageant le savoir‑faire des entrepreneurs et des travailleurs d'ici que nous allons bâtir l'économie de demain. Toutes mes félicitations à l'équipe de Cycles Devinci! »

L'honorable Pascale St‑Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le soutien de DEC vient solidifier notre position de leader comme manufacturier de vélos canadien. L'équipement acquis nous permet de concrétiser nos ambitions d'une production plus locale et plus durable, en alignement avec notre vision d'usine 4.0. »

Maude Gauthier, directrice du développement corporatif, Cycles Devinci

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

