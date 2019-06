Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton pour acheminer les marchandises vers les marchés

HAMILTON, ON, le 14 juin 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investit dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce d'un important investissement de 18,5 M$ qui sera consacré à un projet qui accroîtra l'efficacité de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton en vue d'acheminer les marchandises canadiennes vers les marchés internationaux.

Le projet permettra la mise à niveau des deux pistes principales, des voies de circulation secondaires et des systèmes d'éclairage de l'aéroport, ce qui améliorera la fonctionnalité de ce dernier et garantira l'efficacité et la sécurité du commerce du fret à l'aéroport. Ces travaux permettront également à l'aéroport d'accueillir des gros-porteurs de plus grande taille, qui sont de plus en plus utilisés sur les itinéraires commerciaux intérieurs et les itinéraires de longue distance menant vers l'Asie et l'Europe. Le projet appuie l'expansion du commerce canadien vers les marchés outre-mer en veillant à ce que l'aéroport international John C. Munro de Hamilton soit outillé pour faire face à la croissance des exportations et des importations transitant par l'aéroport.

Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant environ 370 emplois pendant la période de construction.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la fluidité et la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

« L'aéroport international John C. Munro de Hamilton est l'un des moteurs de la croissance économique de Hamilton. Je suis très heureuse que ce projet aille de l'avant. Les améliorations annoncées aujourd'hui augmenteront les options de transport pour les résidents de Hamilton et aideront les entreprises à acheminer davantage de produits au marché. Cet investissement dans l'aéroport de Hamilton témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada envers la croissance de Hamilton. Cet investissement montre à quel point notre aéroport contribue à la prospérité de Hamilton et du Canada. »

L'honorable Filomena Tassi

Ministre des Aînés et députée de Hamilton-Ouest-Ancaster-Dundas

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

« L'aéroport international John C. Munro de Hamilton est un moteur économique important de notre province. La mise à niveau de ses infrastructures essentielles s'ajoute aux investissements que nous avons réalisés au cours des deux dernières décennies pour veiller à répondre aux besoins de la région de Hamilton et à soutenir la formidable croissance que nous connaissons à l'échelle internationale. »

Bob Bratina

Député de Hamilton-Est -- Stoney Creek

Faits en bref

En 2017, les échanges commerciaux internationaux de marchandises se sont chiffrés au total à 1,1 billion de dollars. Les États-Unis restent le plus important partenaire commercial du Canada , puisque les échanges commerciaux se chiffrent à 703 milliards de dollars et représentent 63,5 % de l'ensemble des échanges commerciaux du Canada en 2017. Les échanges commerciaux avec l'Asie (sans compter le Moyen-Orient) se sont accrus de 9,5 % depuis 2015 pour passer à 183,7 milliards en 2017. Ceux avec l' Europe ont augmenté de 8,7 % depuis 2015 pour se chiffrer à 107,9 milliards en 2017.

Vu le lien entre le commerce et de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement du Canada met l'accent sur les exportations puisque les secteurs industriels axés sur les exportations offrent des salaires qui sont, en moyenne, plus de 50 % supérieurs à ceux des secteurs non axés sur les exportations.

met l'accent sur les exportations puisque les secteurs industriels axés sur les exportations offrent des salaires qui sont, en moyenne, plus de 50 % supérieurs à ceux des secteurs non axés sur les exportations. Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

