Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport au terminal de Pointe aux Basques à Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 19 juin 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, annonce un important investissement de 6,6 millions de dollars destiné à améliorer l'infrastructure du terminal de Pointe aux Basques. Ce projet appuiera à long terme l'important développement de l'industrie minière et aidera les entreprises locales à soutenir la concurrence en acheminant des marchandises canadiennes vers les marchés internationaux. Il soutiendra également l'économie de la région de la Basse-Côte-Nord par la remise en fonction du terminal principal pour la desserte maritime qui approvisionne cette région.

Le projet vise à réhabiliter le terminal de Pointe aux Basques. Les travaux envisagés incluent la mise en place d'un mur de retenue sur toute la longueur du quai existant de même qu'un ajout d'une longueur d'environ 220 mètres. Ces travaux vont augmenter l'offre de service en transit de marchandises par l'augmentation de la capacité du terminal.

Cet investissement devrait avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant environ 200 emplois directs et indirects en lien avec la contribution fédérale.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la fluidité et la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

Citation

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

En 2017, les échanges commerciaux internationaux de marchandises se sont chiffrés au total à 1,1 billion de dollars. Les États-Unis restent le plus important partenaire commercial du Canada , puisque les échanges commerciaux se chiffrent à 703 milliards de dollars et représentent 63,5 % de l'ensemble des échanges commerciaux du Canada en 2017. Les échanges commerciaux avec l'Asie (sans compter le Moyen-Orient) se sont accrus de 9,5 % depuis 2015 pour passer à 183,7 milliards en 2017. Ceux avec l' Europe ont augmenté de 8,7 % depuis 2015 pour se chiffrer à 107,9 milliards en 2017.

, puisque les échanges commerciaux se chiffrent à 703 milliards de dollars et représentent 63,5 % de l'ensemble des échanges commerciaux du en 2017. Les échanges commerciaux avec l'Asie (sans compter le Moyen-Orient) se sont accrus de 9,5 % depuis 2015 pour passer à 183,7 milliards en 2017. Ceux avec l' ont augmenté de 8,7 % depuis 2015 pour se chiffrer à 107,9 milliards en 2017. Vu le lien entre le commerce et de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement du Canada met l'accent sur les exportations puisque les secteurs industriels axés sur les exportations offrent des salaires qui sont, en moyenne, plus de 50 % supérieurs à ceux des secteurs non axés sur les exportations.

met l'accent sur les exportations puisque les secteurs industriels axés sur les exportations offrent des salaires qui sont, en moyenne, plus de 50 % supérieurs à ceux des secteurs non axés sur les exportations. Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

Document connexe

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Delphine Denis, Cabinet de l'honorable Marc Garneau, Ministre des Transports, Ottawa, Delphine.denis@tc.gc.ca, 613-991-0700; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, Media@tc.gc.ca, 613-993-0055

Related Links

http://www.tc.gc.ca/