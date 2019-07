Le gouvernement du Canada investit dans l'infrastructure de transport au port de Nanaimo

NANAIMO, BC, le 24 juill. 2019 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors de commerce sont des éléments clés du succès des compagnies canadiennes sur le marché mondial. Le gouvernement du Canada investi dans les projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et qui appuient la croissance économique.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce d'un important investissement de de 46,2 millions de dollars pour un projet qui permettra d'accroître la capacité du port de Nanaimo et d'acheminer plus efficacement les marchandises canadiennes vers les marchés internationaux.

Le terminal de Duke Point sera agrandi pour assurer une meilleure liaison entre l'île de Vancouver et la vallée du bas Fraser. L'agrandissement du port réduira l'encombrement au terminal et, par le fait même, améliorera la capacité d'expédier des marchandises vers les marchés étrangers et de recevoir des marchandises de l'étranger.

Les travaux comprennent ce qui suit :

le prolongement du quai existant de 182 mètres pour le faire passer à 325 mètres;

la construction d'un nouvel entrepôt, d'un nouveau bâtiment d'administration et d'entretien et d'une nouvelle barrière pour les camions;

le remplacement de l'appareil de levage existant par deux appareils de 24 mètres;

l'agrandissement de l'aire d'entreposage du terminal;

la mise en niveau des systèmes de drainage, d'égout, d'électricité, d'aqueduc et de sécurité autour du terminal.

Ces investissements devraient avoir d'importantes retombées sur le plan de l'économie et de l'emploi dans la région en créant environ 900 emplois dans la région pendant la période de construction.

Le ministre Garneau a également visité le nouveau centre de traitement des véhicules du port de Nanaimo; le centre a ouvert ses portes en avril dernier et le gouvernement du Canada y a investi 6,3 millions de dollars. Le centre de 60 000 pieds carrés améliore la chaîne d'approvisionnement d'automobiles importées au Canada et réduit la congestion, en offrant également des possibilités de développement économique durable à Nanaimo et dans l'île de Vancouver.

Le gouvernement du Canada appuie les projets d'infrastructure qui contribuent le plus au succès continu du Canada sur le plan du commerce international. La diversification du commerce est au cœur du Fonds national des corridors commerciaux, lequel finance des projets qui :

améliorent la fluidité et la performance du réseau de transport afin d'accroître la valeur et le volume des marchandises exportées du Canada vers les marchés outre-mer;

vers les marchés outre-mer; génèrent de nouveaux échanges commerciaux outre-mer grâce aux investissements.

Citation

« Notre gouvernement investit dans l'économie canadienne en apportant des améliorations à nos corridors de commerce et de transport. Nous appuyons des projets qui assureront la circulation efficace des marchandises vers les marchés et des personnes vers leur destination, qui stimuleront la croissance économique, qui créeront des emplois de qualité pour la classe moyenne, et qui veilleront à ce que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du Canada avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018.

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Bien que les États-Unis demeurent le principal partenaire commercial du avec 741,4 milliards de dollars en échanges commerciaux (437,6 milliards de dollars d'exportations et 303,8 milliards de dollars d'importations) en 2018, les échanges commerciaux avec les marchés internationaux augmentent. De 2015 à 2018, les échanges commerciaux avec l'Asie (à l'exclusion du Moyen-Orient) ont augmenté de 18,9 % pour atteindre 199,2 milliards de dollars et ceux avec l'Union européenne ont augmenté de 19 % depuis 2015 pour atteindre 118,1 milliards de dollars en 2018. Les ports canadiens font partie intégrante de l'exportation outre-mer des ressources naturelles du Canada et constituent d'importantes plaques tournantes reliant les côtes canadiennes aux marchés intérieurs.

et constituent d'importantes plaques tournantes reliant les côtes canadiennes aux marchés intérieurs. Le gouvernement du Canada effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne.

effectue des investissements qui aident les exportateurs canadiens à intensifier leur présence sur de nouveaux marchés et à tirer parti des nouvelles possibilités qui existent grâce aux accords commerciaux que le gouvernement a conclus au cours des trois dernières années. En investissant dans les industries fortement axées sur l'exportation, le gouvernement s'engage à créer des emplois bien rémunérés et à renforcer l'économie canadienne. Au moyen du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, d'infrastructures de commerce et de transport, et d'infrastructures des collectivités rurales et nordiques.

