Les organisations admissibles ont jusqu'au 12 octobre 2022 pour présenter une demande de financement

GATINEAU, QC, le 31 août 2022 /CNW/ - Maintenant plus que jamais, les gens de métiers spécialisés sont très recherchés pour occuper des emplois bien rémunérés et ils peuvent avoir une carrière enrichissante. Les changements démographiques et les taux élevés de départs à la retraite créent un besoin croissant de recruter et de former des milliers de Canadiens dans les métiers spécialisés. En répondant à cette forte demande grâce à des investissements ciblés, le gouvernement fait en sorte qu'un plus grand nombre de Canadiens pourront obtenir plus facilement la formation d'apprenti dont ils ont besoin pour intégrer la main-d'œuvre des métiers spécialisés.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé un appel de propositions dans le cadre du volet 1 : Investissements dans l'équipement de formation du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical (PFIMS). Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 10 millions de dollars en 2022‑2023 pour des projets qui offrent aux syndicats jusqu'à 50 % du coût du nouvel équipement et matériel de formation.

Certains projets aideront les syndicats partout au Canada à améliorer la qualité de la formation dans les métiers désignés Sceau rouge que les apprentis inscrits et les préapprentis (apprentis non inscrits) reçoivent. Ces projets appuieront également l'acquisition de compétences environnementales en vue de la transition du Canada vers une économie propre. Cet appel de propositions du PFIMS appuie la nouvelle Stratégie canadienne en matière d'apprentissage annoncée dans le budget de 2019. Cette stratégie table sur le succès des programmes existants comme le PFIMS pour renforcer les mesures de soutien à l'apprentissage pour les Canadiens et permet au gouvernement d'être plus souple et de répondre aux besoins des apprentis et de ceux qui cherchent à travailler dans les métiers spécialisés.

Le gouvernement du Canada investit près d'un milliard de dollars par année dans le soutien à l'apprentissage au moyen de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge. Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires à harmoniser les exigences de la formation d'apprenti dans certains métiers désignés Sceau rouge. Selon le Forum canadien sur l'apprentissage, pour répondre à la demande de compagnons qualifiés dans les métiers désignés Sceau rouge, 75 000 nouveaux apprentis devront être embauchés en moyenne chaque année au cours des cinq prochaines années. Les métiers spécialisés où l'on risque de ne pas répondre à la demande sont la soudure, la mécanique industrielle (mécaniciens de chantier), le briquetage, la chaudronnerie, la cuisine et la coiffure.

« Le Canada a besoin d'un plus grand nombre de travailleurs spécialisés, et les programmes de formation en milieu syndical sont essentiels à cette mission. C'est pourquoi nous investissons, partout au pays, dans des centres qui aideront à former la prochaine génération de soudeurs, de charpentiers, d'électriciens et d'autres travailleurs qualifiés dans les métiers désignés Sceau rouge. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

L'appel de propositions commence le 31 août 2022 et se termine le 12 octobre 2022.

se termine le 2022. Les organismes admissibles sont les syndicats qui représentent des travailleurs de métiers désignés Sceau rouge.

Le budget de 2022 a doublé le financement du PFIMS avec un investissement de 84,2 millions de dollars sur quatre ans. Cela aidera 3 500 apprentis de plus issus de groupes sous-représentés, dont un plus grand nombre de femmes, de nouveaux arrivants, de personnes en situation de handicap, d'Autochtones et de Canadiens racisés à accéder à des emplois de bonne qualité dans des métiers spécialisés bien rémunérés.

En 2020-2021, 24 461 personnes ont participé à des projets du volet 1 du PFIMS et 24 % des participants étaient issus de groupes méritant l'équité :

6 % étaient des Autochtones; 4 % des nouveaux arrivants; 1 % des personnes en situation de handicap; et 8 % des personnes issues de communautés racisées;



6 % étaient des femmes, soit plus que la moyenne actuelle des apprenties dans les métiers non traditionnels désignés Sceau rouge, qui était de 5 % en 2017.

En outre, 75 % des participants aux projets ont déclaré une amélioration de leurs compétences après l'intervention du programme.

