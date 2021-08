Le gouvernement du Canada appuie les efforts des Guelph Museums afin de créer des emplois pour les jeunes dans les secteurs du patrimoine, des arts et de la culture

GUELPH, ON, le 4 août 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les organismes voués au patrimoine comme les Guelph Museums et à aider à répondre aux besoins des employeurs en créant de nouveaux emplois pour les jeunes dans les secteurs du patrimoine, des arts et de la culture.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, était aujourd'hui au Guelph Civic Museum pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à aider la prochaine génération de Canadiens et Canadiennes à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour poursuivre une carrière dans les domaines du patrimoine, des arts et de la culture. Le gouvernement souhaite ainsi s'assurer que les jeunes seront en mesure d'occuper divers postes dans ces domaines. C'est ainsi que les Guelph Museums ont reçu un financement par l'entremise du programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine, afin d'embaucher trois jeunes de la région.

Cette aide financière provient d'un fonds de relance de 12 millions de dollars supplémentaires affectés au programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine. On prévoit que cette somme permettra de créer 1 240 emplois de plus pour les jeunes souhaitant travailler dans les domaines du patrimoine, des arts et de la culture.

Citations

« Dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine, le gouvernement du Canada encourage la prochaine génération de Canadiens et Canadiennes à acquérir les compétences et l'expérience nécessaires pour poursuivre une carrière dans les secteurs du patrimoine, des arts et de la culture tout en aidant les organismes de ces secteurs. J'espère que l'expérience acquise par les jeunes les encouragera à devenir les chefs de file du secteur du patrimoine. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« De la recherche sur les collections à la planification d'activités commémoratives en passant par l'interprétation de l'histoire de John McCrae dans les deux langues officielles, les étudiants et les diplômés que nous avons engagés grâce au programme Jeunesse Canada au travail ont permis de rehausser nos méthodes de conservation, notre programmation innovatrice et la participation du public à nos activités. De plus, nous sommes fiers de voir bon nombre de ces employés utiliser les compétences et l'expérience acquises aux Guelph Museums pour entamer leur carrière dans le domaine. Le programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine entraine des retombées exponentielles sur le plan financier pour notre secteur, les professionnels émergents et, somme toute, pour l'ensemble de la collectivité qui bénéficie des connaissances et de l'expérience générées par le travail des étudiants et des stagiaires. »

- Tammy Adkin, gestionnaire des musées et de la culture, Ville de Guelph

Les faits en bref

Les Guelph Museums ont répondu à l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Ils ont corrigé la façon dont les musées relatent l'histoire afin d'y intégrer les perspectives, les récits et les connaissances des Autochtones qui, trop souvent, étaient délaissés au profit des perspectives colonisatrices. Pour les Guelph Museums, la vérité et la réconciliation sont indissociables de leurs objectifs d'être des musées communautaires qui font toute la différence et améliorent la vie des habitants et des visiteurs de Guelph.

Le programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du patrimoine fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, une stratégie pangouvernementale menée par Emploi et Développement social Canada. Par ce programme, le gouvernement aide les employeurs à créer des postes pour les étudiants et des stages pour les diplômés afin de les aider à acquérir des compétences et de l'expérience dans les secteurs du patrimoine, des arts et de la culture.

Produits connexes

Le gouvernement du Canada continue de soutenir les établissements du patrimoine et de favoriser l'accès aux collections patrimoniales du Canada

Liens connexes

Programme Jeunesse Canada au travail

Guelph Museums

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca