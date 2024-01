L'entreprise de Longueuil obtient une aide financière de 600 000 $ de DEC.

LONGUEUIL, QC, le 16 janv. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir les entreprises en croissance dans le secteur des technologies vertes contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, et Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, ont annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 600 000 $ à Polara. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de mettre en œuvre une stratégie de commercialisation à l'international.

Polara se spécialise dans la création d'infrastructures de recharge pour les flottes de véhicules électriques. L'entreprise a développé le CHRGPK, une unité de distribution d'énergie allant au-delà du simple lien entre les bornes de recharge et le réseau électrique. Il constitue une avancée majeure en économie d'énergie grâce à une gestion intelligente par site qui permet des économies allant jusqu'à 1000 $ par véhicule chaque année. L'engagement de Polara envers une mobilité électrique économiquement viable se concrétise par des offres personnalisées et un accompagnement dédié qui présentent des avantages tangibles aux gestionnaires de flottes. Le soutien de DEC, axé sur le renforcement des ventes à l'international, le marketing numérique et la participation à des foires commerciales, consolidera la position concurrentielle de Polara dans cette industrie novatrice.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leurs communautés. La croissance économique du Québec repose sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale; elles constituent des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

« L'ingéniosité et le savoir-faire de nos entrepreneurs sont au cœur du développement de technologies vertes. Je suis donc ravie du soutien que nous accordons aujourd'hui à Polara à travers DEC. Grâce à cet appui, nous nous assurons non seulement de favoriser l'innovation et la compétitivité de nos industries, mais aussi de maintenir nos engagements face aux changements climatiques et de veiller à la croissance économique de nos régions. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Nous aidons les entreprises à contribuer à une croissance plus verte de notre économie, comme nous le démontrons aujourd'hui par notre appui à Polara. Je me réjouis que notre gouvernement appuie cette entreprise qui a l'ambition de devenir un acteur majeur dans les solutions de recharge pour flottes commerciales de véhicules électriques en Amérique du Nord. Je suis convaincue que le succès et les retombées de ce projet de commercialisation rejailliront sur Longueuil, le Québec et le Canada. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Chez Polara, nous sommes profondément fiers de jouer un rôle essentiel en tant qu'accélérateur pour la réalisation des objectifs du gouvernement en matière de transition vers la mobilité électrique. Recevoir le soutien financier du gouvernement du Canada est une reconnaissance de notre engagement envers l'innovation durable. Nous sommes déterminés à façonner l'avenir de la recharge pour les flottes de véhicules électriques. Notre CHRGPK non seulement garantit une efficacité énergétique exceptionnelle, mais permet aussi une gestion intelligente de l'énergie, contribuant ainsi à bâtir un avenir plus vert et écoresponsable. Nous sommes ravis de faire partie intégrante de cette révolution énergétique, propulsant le Canada vers un avenir de mobilité électrique durable. »

Sébastien Fournier, président-directeur général, Polara

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Les PME québécoises comptent pour 99,7 % des entreprises et contribuent à 50 % du PIB de la province.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

