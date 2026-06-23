Le gouvernement du Canada investit dans l'électricité propre en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE, NT, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le monde change rapidement : le commerce mondial est sens dessus dessous, l'intelligence artificielle se développe à toute allure et les changements climatiques s'intensifient. Dans ce contexte, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut maîtriser : la construction d'un réseau électrique favorisant la sécurité énergétique, l'accessibilité économique et la compétitivité.

D'ailleurs, une énergie fiable, abordable et peu émettrice ne peut que gagner en importance, puisque la demande d'électricité au Canada devrait doubler d'ici 2050. C'est pourquoi le Canada a annoncé le 14 mai 2026 la prochaine stratégie nationale d'électrification. Avec ce plan de type « Équipe Canada », nous comptons saisir l'occasion de bâtir un avenir durable, abordable, prospère et sûr. Dans le Nord canadien, l'accès à l'électricité est plus compliqué, et les tarifs dans les localités isolées les plus au nord sont de six à dix fois supérieurs à la moyenne nationale. Pour y favoriser un approvisionnement en électricité fiable et abordable qui servira nos intérêts économiques et sécuritaires nationaux et garantira un avenir abordable aux ménages canadiens, le gouvernement du Canada collaborera donc avec ses partenaires territoriaux et autochtones dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale.

Dans cette optique, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui plus de 16 millions de dollars pour cinq projets d'infrastructures d'énergie propre en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. Il était accompagné de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty.

Ces projets d'énergies renouvelables, de stockage d'énergie et de modernisation du réseau renforceront la sécurité énergétique et la fiabilité de l'approvisionnement dans l'ouest et le nord du pays, réduiront le recours au diesel et les émissions, ouvriront de nouvelles possibilités de participation et de propriété pour les Autochtones, et catalyseront la création d'emplois propres dans le domaine de l'énergie.

Comme il le précise dans Propulser un Canada fort : Une stratégie nationale pour une économie canadienne électrifiée, le gouvernement fédéral tient à s'associer aux provinces, aux territoires, aux communautés autochtones, aux services d'utilité publique et à l'industrie afin de rendre possibles de nouveaux approvisionnements fiables en électricité propre. En investissant dans des projets comme ceux-ci au Canada, notre gouvernement crée de l'emploi, de bons emplois; il réduit les émissions; soutient l'accessibilité économique; et attire des investissements dans un réseau plus connecté, plus résilient et plus propre.

Citations

« Au chapitre de l'électricité, le Canada dispose de solides atouts - mais il est temps d'amplifier cet avantage pour bâtir un réseau solide, abordable et souverain pour les prochaines années. Les réseaux et la production électriques dans le Nord représentent des défis, mais surtout des possibilités extraordinaires - comme en font foi les investissements annoncés aujourd'hui. En concertation avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et l'industrie, nous élargirons l'accès à une énergie propre, fiable et abordable, en veillant à maximiser la fiabilité et à réduire les coûts au minimum. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les citoyens des Territoires du Nord-Ouest et du Nord déboursent beaucoup trop pour l'électricité. Ces investissements permettront de réduire les coûts, de remplacer le diesel polluant et de fournir aux habitants du Nord un approvisionnement fiable en électricité, et ce, tout en faisant progresser la réconciliation par des possibilités de propriété et de leadership significatives pour les Autochtones. De concert avec les collectivités locales, notre gouvernement crée de bons emplois et ouvre de nouveaux débouchés économiques, tout en bâtissant un avenir énergétique plus sûr et plus durable pour le Canada. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et députée des Territoires du Nord-Ouest

Quelques faits

Le financement fédéral accordé à ces projets provient du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification du gouvernement du Canada. Ce programme de 4,5 milliards de dollars vise à favoriser le déploiement de projets de modernisation du réseau électrique, de stockage d'énergie et de production d'électricité non émettrice dans toutes les régions du Canada, ce qui aidera à développer le réseau de façon durable, abordable et fiable.

Le programme favorise les projets qui sont détenus par les Autochtones; environ 50 % des projets approuvés jusqu'à présent sont de propriété autochtone.

Le 14 mai, le gouvernement du Canada a lancé une nouvelle stratégie nationale d'électrification. Ce plan vise à doubler la capacité de notre réseau d'ici 2050 et à fournir de l'énergie propre, fiable et abordable partout au pays pour les décennies à venir.

Afin d'élaborer cette stratégie, le gouvernement du Canada lance des consultations auprès des provinces, des territoires, des peuples autochtones, des services publics et des syndicats pour que toutes les parties puissent collaborer afin de déterminer les mesures à prendre pour doubler la capacité de notre réseau de la manière la plus efficace et la plus économique possible.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]