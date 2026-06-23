Le Canada présente un financement supplémentaire pour construire plus de logements, plus rapidement, à Delta

DELTA, BC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a présenté un financement supplémentaire de 2,3 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). Ce financement est destiné à appuyer les plans de la Ville de Delta visant à éliminer les restrictions et à assouplir son processus d'aménagement de logements.

La Ville utilisera ce financement supplémentaire pour simplifier ses lignes directrices sur les permis d'aménagement, afin de les clarifier pour les promoteurs et de réduire le besoin de discuter au cas par cas avec le personnel. Il servira aussi à mettre à jour les lignes directrices sur la protection et la mise en valeur de la zone riveraine de Delta, ce qui réduira la nécessité pour les promoteurs individuels d'entreprendre des études environnementales coûteuses.

Le financement supplémentaire reflète la réussite de la Ville de Delta dans la mise en œuvre de son entente au titre du FACL, laquelle passe maintenant à environ 16,5 millions de dollars. À ce jour, la Ville a tiré parti du financement du FACL pour délivrer près de 1 500 permis de construire, dont plus de 500 pour des logements du chaînon manquant, et elle devrait dépasser ses cibles du FACL.

Depuis la signature de son entente au titre du FACL, la Ville a déjà mis en œuvre une variété d'initiatives et de projets. Parmi ceux-ci, on compte : l'établissement d'un programme incitatif lié aux droits d'aménagement pour encourager la construction; la création d'un programme complet de subvention pour les logements accessoires visant à augmenter le nombre de résidents qui construisent ce type de logements sur leurs propriétés; et l'établissement de partenariats stratégiques avec des organismes sans but lucratif pour faciliter la construction de logements hors marché.

L'annonce a été faite par l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et députée fédérale de Delta, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par George V. Harvie, maire de Delta.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les municipalités à construire plus de logements en éliminant les obstacles et en soutenant les solutions locales. Cet investissement supplémentaire du Fonds pour accélérer la construction de logements aidera la Ville de Delta à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction. Nous travaillons avec des partenaires locaux pour offrir plus rapidement les logements dont la population canadienne a besoin. » - L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et députée fédérale de Delta

« La construction de logements qui répondent aux besoins de notre collectivité en pleine expansion demeure une priorité clé pour Delta. Le Fonds pour accélérer la construction de logements nous a fourni la souplesse nécessaire pour faire progresser les initiatives de logement d'une manière réfléchie et responsable. Ce financement supplémentaire nous aidera à poursuivre sur cette lancée. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour son partenariat et son investissement continus dans des collectivités comme Delta, où les gens et les familles choisissent de vivre, de travailler et de bâtir leur avenir. » - George V. Harvie, maire de Delta

Faits en bref :

Les collectivités très performantes participant au Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) étaient admissibles à un financement complémentaire pour réaliser d'autres initiatives. Pour être admissibles à du financement supplémentaire, les collectivités doivent avoir : respecté leur entente au titre du FACL; délivré un plus grand nombre de permis que la cible; proposé une initiative supplémentaire conforme aux 10 meilleures pratiques exemplaires du FACL.

Depuis le lancement du FACL en mars 2023, un total de 4,37 milliards de dollars en financement a été engagé pour aider à réduire les formalités administratives et à accélérer la construction de logements pour la population de villages, de villes et de communautés autochtones du Canada.

Le financement pour la Ville de Delta comprend : un financement supplémentaire de 2,3 millions de dollars versé par le gouvernement fédéral par l'intermédiaire du FACL, dont l'annonce remonte au 13 mai 2026.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez la SCHL sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Gouvernement du Canada

Contacts : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]