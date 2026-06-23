Avis aux médias - Le Canada et les Territoires du Nord-Ouest tiendront un point de presse

YELLOWKNIFE, NT, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson; la ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caitlin Cleveland; et la ministre responsable de l'Infrastructure stratégique, de l'Énergie et des Chaînes d'approvisionnement des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable Caroline Wawzonek, tiendront un point de presse conjoint pour clôturer la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines, qui se tiendra à Yellowknife du 24 au 26 juin 2026.

Date : Vendredi 26 juin 2026

Heure : 13 h (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]