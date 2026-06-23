/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hodgson fera des annonces sur l'énergie et l'exploitation minière à Yellowknife/

YELLOWKNIFE, NT, le 19 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, fera des annonces concernant l'énergie et l'exploitation minière à l'occasion de la Conférence annuelle des ministres de l'Énergie et des Mines, qui se tiendra à Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest, du 24 au 26 juin 2026. Des points de presse suivront.

Annonce sur l'électricité

Date : Mardi 23 juin 2026

Heure : 15 h (HR)

Annonce sur l'exploitation minière

Date : Vendredi 26 juin 2026

Heure : 8 h (HR)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]