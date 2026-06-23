Avis aux médias - Le gouvernement fédéral fera une annonce importante visant à faire progresser les infrastructures d'intérêt national au Canada

YELLOWKNIFE, NT, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Rebecca Alty, et le premier ministre des Territoires du Nord-Ouest, l'honorable R. J. Simpson, feront une annonce importante visant à faire progresser les infrastructures d'intérêt national au Canada. Le premier ministre du Nunavut, l'honorable John Main, sera également présent.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date

Le mercredi 24 juin 2026

Heure

8 h (heure avancée des Rocheuses)

Endroit

Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest (foyer de l'Assemblée)

4570, 48 St

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

X1A 3A5

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada pour assister à cet événement hybride. Les représentants des médias inscrits qui souhaitent participer virtuellement recevront les renseignements de connexion après leur inscription.

Note à l'intention des médias

Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 24 juin » dans l'objet du courriel.

Consultez le site web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur X, Facebook, YouTube, Instagram et LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de cet avis.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Bureau de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]