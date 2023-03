OTTAWA, ON, le 15 mars 2023 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour la population canadienne et lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement fassent croître l'économie du Canada et créent de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, tout en veillant à ce qu'elles soient résilientes et qu'elles s'adaptent aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé qu'un financement pouvant atteindre 600 000 dollars serait accordé à l'Administration portuaire de Nanaimo, dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, pour étudier :

l'accroissement de la capacité de manutention des conteneurs;

l'aménagement de terrains près du port pour soutenir la croissance économique, la création d'emplois et le commerce;

l'évaluation des améliorations possibles au transport de marchandises par voie maritime sur de courtes distances entre l'île de Vancouver et le Lower Mainland.

Par exemple, l'étude évaluera la possibilité d'un élargissement du terminal de Duke Point de l'île de Vancouver, afin d'aider à réduire les goulots d'étranglement aux terminaux en eau profonde de Vancouver. Elle vérifiera également la faisabilité d'améliorer l'infrastructure du terminal dans le but d'offrir une meilleure connectivité pour le transfert de cargaisons des barges aux wagons sur la partie continentale. La région du Pacifique pourrait bénéficier d'une capacité accrue d'importation et d'exportation de biens provenant des secteurs de la foresterie et de l'agriculture, ainsi que des produits de la mer et d'autres secteurs alimentaires.

Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux. Il s'agit d'un engagement à long terme visant à travailler avec les parties intéressées sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Les exportateurs canadiens comptent sur une chaîne d'approvisionnement solide, surtout à des plaques tournantes comme le port de Nanaimo. Les investissements, comme celui que nous annonçons aujourd'hui, permettront de faciliter la circulation de marchandises au port, d'appuyer la croissance économique de la région du Pacifique et de créer de bons emplois pour la population canadienne. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le port de Nanaimo est reconnaissant du financement octroyé dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Cet investissement nous permettra d'étudier la façon dont l'agrandissement du terminal de Duke Point, combiné au développement des terres, peut offrir aux communautés de l'île de Vancouver de nouvelles possibilités d'importation et d'exportation, ainsi qu'améliorer la résilience et la capacité des chaînes d'approvisionnement dans l'ensemble de la région du Pacifique. »

Ian Marr

Président et chef de la direction, Administration portuaire de Nanaimo

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,7 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que l'établissement de corridors de commerce intérieur.

