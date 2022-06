OSHAWA, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer les corridors commerciaux du Canada, ce qui contribue à la croissance de notre économie, à sa reprise ainsi qu'à la création de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un financement de près de 14 millions de dollars à destination d'un projet d'agrandissement au port d'Oshawa pour augmenter sa capacité d'exportation. En tant que bénéficiaire, l'Administration portuaire Hamilton-Oshawa effectue une contribution de 16 millions de dollars, ce qui représente un investissement total de presque 30 millions de dollars.

Grâce à cet investissement, de nouvelles infrastructures seront construites pour moderniser l'exploitation dans la zone principale du port et favoriser sa croissance. Les autres améliorations à venir pour le port comprennent l'agrandissement de l'infrastructure maritime, l'amélioration de ses terminaux de stockage et à conteneurs, ainsi que l'extension et le revêtement de ses routes. Le projet augmentera également les exportations de céréales et améliorera la fluidité des livraisons.

Le gouvernement du Canada effectue des investissements en faveur de corridors commerciaux fonctionnels pour aider les Canadiens à être compétitifs sur les marchés clés à l'échelle mondiale, à faire du commerce plus efficacement avec les partenaires internationaux et à préserver la compétitivité des chaînes d'approvisionnement du Canada.

« Ce projet représente une possibilité considérable d'accroitre la capacité d'importation et d'exportation de biens de l'Ontario à travers le port d'Oshawa. En appuyant l'Administration portuaire Hamilton-Oshawa, nous améliorerons la circulation des biens à travers les réseaux de transport du Canada et préserverons la compétitivité des chaînes d'approvisionnement canadiennes. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .





. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été annoncé.





. Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été annoncé. Le budget de 2022 a proposé un montant de 450 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2022-2023, pour appuyer les projets portant sur les chaînes d'approvisionnement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera les mouvements des biens à travers les réseaux de transport du Canada .





. Transports Canada gère le Fonds national des corridors commerciaux, qui appuie l'amélioration des routes, des chemins de fer, des routes aériennes et des routes de navigation maritime du Canada afin de favoriser le commerce intérieur et international.

