TORONTO, le 29 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer les corridors commerciaux du Canada qui soutiennent nos chaînes d'approvisionnement, aident à la croissance de notre économie et favorisent sa relance, tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé un montant de près de 105 millions de dollars pour trois nouveaux projets avec NAV CANADA dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Ces projets aideront à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement pour les transporteurs aériens canadiens partout au pays.

Le gouvernement du Canada versera :

Jusqu'à 39,2 millions de dollars pour fournir de nouvelles technologies afin d'améliorer la fiabilité, la sécurité et le rendement du réseau de transport aérien du Canada, surtout en cas de conditions météorologiques extrêmes et dans les communautés éloignées. NAV CANADA versera 59,7 millions de dollars au projet, pour un investissement total de 98,9 millions de dollars.

versera 59,7 millions de dollars au projet, pour un investissement total de 98,9 millions de dollars. Jusqu'à 34,5 millions de dollars pour mettre en œuvre une technologie visant à améliorer la gestion de la circulation aérienne. Le projet proposé permettrait également la mise en œuvre de services de gestion de la circulation des drones pour surveiller et contrôler les opérations de drones dans l'espace aérien du Canada. NAV CANADA versera 50,7 millions de dollars au projet, pour un investissement total de 85,2 millions de dollars.

versera 50,7 millions de dollars au projet, pour un investissement total de 85,2 millions de dollars. Jusqu'à 31,2 millions de dollars pour améliorer la technologie et l'infrastructure de quatre grands aéroports (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, aéroport international Toronto Pearson, aéroport international de Calgary et aéroport international de Vancouver ) afin de mieux répondre à la demande accrue de la circulation aérienne. Le projet permettra de réduire le temps de vol, de réduire la consommation de carburant pour les aéronefs, d'accroître le mouvement des marchandises et d'assurer une plus grande efficacité pour répondre à la demande accrue à ces aéroports. Pour ce projet, NAV CANADA versera 45,8 millions de dollars, ce qui représente un investissement total de 77 millions de dollars.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements en faveur de corridors commerciaux fonctionnels pour aider les Canadiens à être compétitifs sur les principaux marchés mondiaux, à faire du commerce plus efficacement avec les partenaires internationaux et à préserver la compétitivité et la résilience des chaînes d'approvisionnement du Canada. Il s'agit d'un engagement à long terme visant à travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

Citations

« Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada. Notre gouvernement, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada aujourd'hui et à l'avenir. Ces trois projets de NAV CANADA permettront d'améliorer l'efficacité et la circulation du fret aérien au Canada en réduisant les goulots d'étranglement aux grands aéroports qui causent des retards dans l'ensemble du réseau de transport aérien. Un mouvement plus efficace des marchandises est bénéfique pour l'économie du Canada et pour les Canadiens d'un océan à l'autre. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Nous sommes très fiers du rôle clé que nous jouons, en partenariat avec nos partenaires de l'industrie, pour assurer la sécurité de l'espace aérien du Canada. Ces investissements importants permettront d'accélérer l'innovation et de procurer des avantages considérables sur les plans de la sécurité, de l'environnement et de l'économie. Grâce à un système de navigation aérienne uniforme, spatial et numérique, nous pourrons répondre à la croissance future du transport aérien et offrir une plus grande valeur aux Canadiens. »

Raymond G. Bohn

Président et chef de la direction, NAV CANADA

Les faits en bref

Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada. Dans le cadre de ce programme, un montant total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été annoncé.

Le budget de 2022 propose un financement de 450 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour appuyer des projets de chaînes d'approvisionnement par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera la circulation des marchandises dans les réseaux de transport du Canada.

Transports Canada administre le Fonds national des corridors commerciaux. Celui-ci appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

