SCARBOROUGH, ON, le 11 août 2023 /CNW/ - Au Canada et à l'étranger, les jeunes sont des agents de changement et ont le désir profond de participer à la vie de leur collectivité et de s'engager auprès de celle-ci. Grâce au Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada soutient les jeunes Canadiens à cet égard en les aidant à développer leurs compétences en leadership, à acquérir de l'expérience utile et à apporter des changements positifs dans leur communauté. Ce programme a pour objectif de rendre le Canada plus accessible pour les personnes en situation de handicap.

Aujourd'hui, afin de souligner la Journée internationale de la jeunesse, qui a lieu le 12 août, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a annoncé un financement de 1,1 million de dollars pour des projets d'accessibilité menés par de jeunes Canadiens en partenariat avec 131 organisations de partout au pays. Ce financement est octroyé à la suite de l'appel de propositions pour la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité de 2022, qui s'est déroulé du 3 juin au 31 octobre 2022.

Dans le cadre de la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité, les jeunes Canadiens de 15 à 30 ans sont invités à devenir de jeunes leaders en matière d'accessibilité. Le rôle unique de ces jeunes est de contribuer à repérer les obstacles à l'accessibilité dans leur collectivité et de collaborer avec des organisations locales afin d'obtenir jusqu'à 10 000 $ en financement pour des projets d'accessibilité qui permettent d'éliminer les obstacles dans les espaces communautaires et les milieux de travail.

Pour l'occasion, la ministre Khera, qui était accompagnée de la députée de la circonscription de Scarborough-Agincourt (Ontario), Jean Yip, ont visité l'organisation des Services Communautaires pour les Familles de l'Ontario, située à Scarborough, en Ontario. Cette organisation offre une gamme de services, y compris des services aux personnes en situation de handicap et ayant des besoins particuliers, afin de répondre aux besoins des personnes et des familles touchées par différents types de handicaps visibles et invisibles et ayant des besoins particuliers. L'organisation reçoit :

8 898 $ pour acheter des appareils et des dispositifs accessibles, comme un système auditif à infrarouge, un système auditif FM et une licence de groupe pour la lecture d'écran. Le tout permettra d'améliorer et d'élargir les services offerts, de manière sûre, inclusive et adaptée à la culture, et d'offrir plus d'occasions aux employés en situation de handicap qui sont déjà en poste ou seront embauchés plus tard.

Le 5 juin 2023, un nouvel appel de propositions pour la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité a été lancé. Les jeunes sont invités à manifester leur intérêt à devenir un jeune leader en matière d'accessibilité d'ici le 10 octobre 2023 à 17 h, HAE, en ligne. Les organisations admissibles sont quant à elle invitées à présenter une demande de financement en collaboration avec un jeune leader en matière d'accessibilité d'ici le 31 octobre 2023 à 17 h, HAE, en ligne. Les organisations et les jeunes Canadiens intéressés sont invités à assister à l'une des séances d'information à venir. L'information est disponible ici : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite-innovation-jeunesse.html.

Ce financement soutient le développement de collectivités accessibles et inclusives, ce qui constitue le troisième pilier du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement. Il montre également l'engagement permanent du gouvernement fédéral à créer un Canada véritablement inclusif et exempt d'obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

« Les jeunes sont les leaders d'aujourd'hui. Grâce à la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité, nous aidons les jeunes Canadiens à être des agents de changement dans leur propre collectivité. Pour bâtir un Canada plus inclusif et plus accessible, nous devons faire participer tous les groupes d'âge de la société, et c'est ce que le gouvernement est déterminé à faire. Les jeunes Canadiens jouent évidemment un rôle important dans ce processus, car ils ont des points de vue uniques et importants sur ce qu'un Canada sans obstacles devrait être. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

« En cette Journée internationale de la jeunesse, nous célébrons l'énergie vibrante, la créativité et la résilience des jeunes de toutes les collectivités du Canada. Le pouvoir de la jeunesse est sans limite, c'est une force qui pousse au changement positif, à l'innovation et au progrès.»

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Dans le cadre du programme des jeunes leaders en matière d'accessibilité du Fonds pour l'accessibilité, les jeunes de la collectivité et les organismes communautaires peuvent changer les choses de façon concrète pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement fédéral a accordé plus de 8 000 $ aux Community Family Services of Ontario pour l'achat d'équipement de communication qui aidera les membres de la collectivité en situation de handicap à avoir accès aux services offerts par l'organisme. C'est un excellent programme qui renforce l'autonomie des jeunes et améliore l'accessibilité et l'inclusion ici, dans la circonscription de Scarborough-Agincourt, et partout au pays. »

- La députée de Scarborough-Agincourt, Jean Yip

« Le Fonds pour l'accessibilité aide grandement les membres de la collectivité qui sont vulnérables. Il n'est pas seulement question ici des déficiences physiques, mais aussi des incapacités invisibles, comme les incapacités mentales, les troubles d'apprentissage et les troubles de la communication. Les CFSO ont utilisé les fonds reçus pour améliorer l'autonomie des jeunes racisés et venant d'arriver au pays qui ont des besoins particuliers ou des perturbations affectives en offrant des technologies d'aide, du counselling en santé mentale, de l'orientation professionnelle, de la formation linguistique et des mesures de soutien à l'emploi afin que ces jeunes puissent s'intégrer à la société et devenir indépendants financièrement. Le Canada profite du fait qu'ils apportent leurs talents et leur contribution à notre économie. »

- La directrice générale des Community Family Services of Ontario, Anna Victoria Wong

Les faits en bref

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé qu'un Canadien sur cinq de 15 ans et plus, soit près de 6,2 millions de personnes, déclare avoir une incapacité.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions par lequel le gouvernement finance des projets de construction, de rénovation et d'adaptation à l'échelle du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et sur le marché du travail. Plus de 7 200 projets ont été financés dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité depuis son lancement en 2007, ce qui a permis d'aider des milliers de Canadiens à accéder à des programmes, à des services et à des occasions d'emploi dans leur collectivité.

Le dernier appel de propositions pour la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité a été lancé le 5 juin 2023. Les jeunes peuvent soumettre leur candidature en ligne pour devenir jeune leader en matière d'accessibilité avant le 10 octobre 2023 à 17 h (HAE), ici : Mobiliser les jeunes à encourager les organismes à présenter une demande de financement sous la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité. Les organisations canadiennes qui travaillent en partenariat avec un jeune leader en matière d'accessibilité confirmé peuvent soumettre leur demande de financement de projet en ligne avant le 31 octobre 2023 à 17 h (HAE).

Dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à accorder jusqu'à 100 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, au Fonds pour l'accessibilité. Cela triple le financement consenti au Fonds afin de rendre les collectivités et les lieux de travail plus accessibles aux personnes en situation de handicap en réduisant les obstacles à l'emploi, aux activités et aux programmes. Un montant additionnel de 25 millions de dollars sur deux ans sous forme de subventions et de contributions a également été engagé afin d'aider les enfants en situation de handicap et leurs parents en soutenant les centres d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pour qu'ils réalisent des travaux d'amélioration de l'accessibilité.

Le gouvernement du Canada contribue à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap grâce à divers programmes. Dans le budget de 2023, il a annoncé qu'il continuera de prendre des mesures en ce sens et a proposé d'accorder 10 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2023‑2024, à Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap et atténuer les obstacles auxquels elles continuent de se heurter, en investissant dans le renforcement des capacités et le travail communautaire des organisations œuvrant auprès des personnes en situation de handicap au Canada.

Dans le budget de 2023, le gouvernement a aussi proposé d'accorder 21,5 millions de dollars à EDSC pour poursuivre le travail sur le versement de la prestation canadienne pour les personnes handicapées, notamment en collaborant avec la communauté des personnes en situation de handicap et les provinces et les territoires dans le cadre du processus réglementaire.

Document d'information - Organisations financées dans le cadre de l'appel de propositions de 2022 de la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité

Organisations financées dans le cadre de l'appel de propositions de 2022 de la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité :

Alberta

Bridgeland-Riverside Community Association - Calgary (montant octroyé : 8 292 $)

Showers of Blessings Apostolic of Church - Calgary (montant octroyé : 9 500 $)

Irish Cultural Society of Calgary - Calgary (montant octroyé : 6 825 $)

Calgary Zoological Society - Calgary (montant octroyé : 4 775 $)

Variety - The Children's Charity of Alberta - Calgary (montant octroyé : 10 000 $)

Bowness Community Association - Calgary (montant octroyé : 7 084 $)

Calgary Tsung Tsin Benevolent Association - Calgary (montant octroyé : 7 785 $)

Ares Pentathlon and Fencing Club - Calgary (montant octroyé : 7 986 $)

Barons Eureka Warner, Family and Community Support Services - Coaldale (montant octroyé : 5 317 $)

Paralympic Sports Association - Edmonton (montant octroyé : 9 162 $)

Edmonton Symphony Society - Edmonton (montant octroyé : 10 000 $)

Warburg Hockey and Skating Arena Club - Warburg (montant octroyé : 10 000 $)

Colombie-Britannique

Pathways Abilities Society - Kelowna (montant octroyé : 10 000 $)

Disabled Sailing Association of British Columbia - Vancouver (montant octroyé : 9 990 $)

BCMOS (British Columbia Mobility Opportunities Society) - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

Chrysalis Drug & Alcohol Abuse Society - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

Sam Sullivan Disability Foundation - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

BC Centre For Ability Association (1) - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

BC Centre For Ability Association (2) - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

Vancouver Adapted Music Society - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

Strive Living Society - Burnaby (montant octroyé : 10 000 $)

ConnecTra Society - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

Covenant House Vancouver - (montant octroyé : 10 000 $)

Community Living Society - New Westminster (montant octroyé : 10 000 $)

Association of Neighbourhood Houses of British Columbia [Sasamat Outdoor Centre] - Belcarra (montant octroyé : 10 000 $)

Archway Community Services - Abbotsford (montant octroyé : 10 000 $)

NSVS (North Shore Volunteers for Seniors) - West Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

Big Bear Child and Youth Advocacy Centre - Kamloops (montant octroyé : 9 803 $)

The Semiahmoo Foundation [UNITI] - Surrey (montant octroyé : 10 000 $)

Vancouver Dispensary Society [Get Your Drugs Tested] - Vancouver (montant octroyé : 8 017 $)

Encompass Support Services Society - Langley (montant octroyé : 10 000 $)

Lookout Housing and Health Society - New Westminster (montant octroyé : 10 000 $)

Disabled Independent Gardeners Association (DIGA) - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

Association of Neighbourhood Houses of British Columbia [Kitsilano Neighbourhood House] - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

SHARE Family & Community Services - Coquitlam (montant octroyé : 10 000 $)

The Three Links Care Society (1) - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

The Three Links Care Society (2) - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

Aspire Richmond Support Society - Richmond (montant octroyé : 10 000 $)

The Salvation Army Gateway of Hope - Langley (montant octroyé : 10 000 $)

Mavis McMullen Housing Society - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

DIVERSEcity Community Resources Society - Surrey (montant octroyé : 10 000 $)

Whistler Community Services Society - Whistler (montant octroyé : 9 668 $)

Ecoforestry Institute Society - Ladysmith (montant octroyé : 10 000 $)

Mauka Menswear Ltd. - Surrey (montant octroyé : 10 000 $)

MOSAIC (1) - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

MOSAIC (2) - Vancouver (montant octroyé : 10 000 $)

Penticton First Baptist Church - Penticton (montant octroyé : 8 774 $)

RAD Recreation Adapted Society - Invermere (montant octroyé : 10 000 $)

City of West Kelowna - West Kelowna (montant octroyé : 10 000 $)

Mayday Club Youth Choir for Autism Advocacy - Richmond (montant octroyé : 3 395 $)

Young Life of Canada - Langley (montant octroyé : 9 688 $)

PacificSport Regional Sport Centre Fraser Valley - Langley (montant octroyé : 7 318 $)

PURKIDS Charitable Foundation - Kelowna (montant octroyé : 10 000 $)

PacificSport Regional Centre Vancouver Island - Nanaimo (montant octroyé : 10 000 $)

Manitoba

10102495 Manitoba Ltd. [Kid City] - Winnipeg (montant octroyé : 9 994 $)

Association des Sénégalaises et Sénégalais du Manitoba inc. - Winnipeg (montant octroyé : 9 932 $)

Terre-Neuve-et-Labrador

Easter Seals Newfoundland and Labrador Inc. - St. John's (montant octroyé : 10 000 $)

Regatta Holdings Limited - St. John's (montant octroyé : 5 848 $)

Town of Portugal Cove - St. Philip's - Portugal Cove - St. Philip's (montant octroyé : 7 036 $)

The Community of McIvers - McIvers (montant octroyé : 10 000 $)

Nouvelle-Écosse

Alderney Landing Facility Association - Dartmouth (montant octroyé : 9 950 $)

Eastern Front Theatre Society - Dartmouth (montant octroyé : 9 854 $)

Sisters of Charity Mount Saint Vincent - Halifax (montant octroyé : 9 873 $)

KAW Developments Limited [Barra Shores] - Ashdale (montant octroyé : 10 000 $)

YMCA Association of Cumberland - Amherst (montant octroyé : 8 963 $)

The Stepping Stone Association - Dartmouth (montant octroyé : 9 000 $)

Ontario

The Corporation of the Town of Essex - Essex (montant octroyé : 10 000 $)

Magnify Access Inc. - North York (montant octroyé : 9 543 $)

Marcon Contractors Ltd. - Kitchener (montant octroyé : 10 000 $)

Algonquin Accommodations Inc. (1) - Whitney (montant octroyé : 10 000 $)

Algonquin Accommodations Inc. (2) - Whitney (montant octroyé : 10 000 $)

Four Corners Contracting Inc. - Whitney (montant octroyé : 10 000 $)

New Life Recovery Ministries (1) - Plainfield (montant octroyé : 10 000 $)

New Life Recovery Ministries (2) - Plainfield (montant octroyé : 10 000 $)

Les Éditions Valérie et Sophie inc. - Ottawa (montant octroyé : 9 999 $)

The Corporation of the City of Guelph - Guelph (montant octroyé : 7 000 $)

Heartland Forest Nature Experience - Niagara Falls (montant octroyé : 10 000 $)

Lincoln Museum and Cultural Centre - Beamsville (montant octroyé : 10 000 $)

The County of Prince Edward Public Library - Picton (montant octroyé : 9 667 $)

AIM KW School - Waterloo (montant octroyé : 10 000 $)

Buffalo Canoe Club - Ridgeway (montant octroyé : 10 000 $)

INCA (Institut national canadien pour les aveugles) - Toronto (montant octroyé : 10 000 $)

École bilingue de Kitchener-Waterloo (1) - Waterloo (montant octroyé : 9 994 $)

École bilingue de Kitchener-Waterloo (2) - Waterloo (montant octroyé : 10 000 $)

2568799 Ontario Inc. [Four Seasons Algonquin Cabins] - Madawaska (montant octroyé : 3 891 $)

Paula Rideout [Lemons/Sweets] - Wellington (montant octroyé : 10 000 $)

Regenesis York - North York (montant octroyé : 4 406 $)

Best Buddies of Canada - Toronto (montant octroyé : 10 000 $)

Regenesis Toronto - Toronto (montant octroyé : 3 543 $)

William Chamber, Carol Chambers (1) [Pine Grove Resort Cottages (1)] - Port Loring (montant octroyé : 10 000 $)

William Chambers, Carol Chambers (2) [Pine Grove Resort Cottages (2)] - Port Loring (montant octroyé : 10 000 $)

2325723 Ontario Limited - Wellington (montant octroyé : 10 000 $)

Quinte SailAbility Development Training - Belleville (montant octroyé : 4 260 $)

Hamilton Bike Share Inc. - Hamilton (montant octroyé : 9 895 $)

Dianne Bartlett [UpFront Gallery & Home Store] -- Belleville (montant octroyé : 10 000 $)

KACB Worldwork Alliance Canada KAWAC - St. Catherine's (montant octroyé : 2 000 $)

1029761 Ontario Inc. (1) [Loon Lake Resort (1)] - Madoc (montant octroyé : 8 927 $)

1029761 Ontario Inc. (2) [Loon Lake Resort (2)] - Madoc (montant octroyé : 10 000 $)

The Foodshed Project - Sudbury (montant octroyé : 9 786 $)

Tarragon Theatre (1) - Toronto (montant octroyé : 7 828 $)

Tarragon Theatre (2) - Toronto (montant octroyé : 3 315 $)

Community Family Services of Ontario (CFSO) - Scarborough (montant octroyé : 8 898 $)

Michael Fahandez [KM Construction] - Madawaska (montant octroyé : 10 000 $)

Thomas Taylor (1) [Madawaska Maple Products (1)] - Madawaska (montant octroyé : 10 000 $)

Thomas Taylor (2) [Madawaska Maple Products (2)] - Madawaska (montant octroyé : 10 000 $)

The Corporation of the County of Prince Edward - Picton (montant octroyé : 10 000 $)

10374687 Canada Incorporated [10 Fitness Trenton] - Trenton (montant octroyé : 10 000 $)

Connections an Early Years Family Centre Inc. - Windsor (montant octroyé : 9 750 $)

Jesse McMaster, Cassandra McMaster [Tasteful Trends Cafe and Cakery] - Trenton (montant octroyé : 9 775 $)

Réseau des musées d'Ottawa - Ottawa (montant octroyé : 8 500 $)

The Corporation of the Town of Amherstburg - Amherstburg (montant octroyé : 10 000 $)

YMCA - YMCA de la région de la capitale nationale - Ottawa (montant octroyé : 5 672 $)

H & H Family Care Support Services - Etobicoke (montant octroyé : 8 042 $)

Active U - Toronto (montant octroyé : 1 500 $)

Hamilton Association for Christian Education Incorporated - Ancaster (montant octroyé : 10 000 $)

Canada Business Enterprise Inc. [OneHub Business Consulting] - Markham (montant octroyé : 9 902 $)

Atelier Theatre Society - Toronto (montant octroyé : 2 795 $)

Québec

École Nour Al-Eman - Montréal (montant octroyé : 7 587 $)

Réseau Autonomie Santé (R.A.S) - Victoriaville (montant octroyé : 10 000 $)

Centre de la petite enfance Tirelou - Saint-Liguori (montant octroyé : 10 000 $)

ICI Montmagny-L'Islet - Saint-Jean-Port-Joli (montant octroyé : 10 000 $)

Coopérative de solidarité BivouaQ Aventures inclusives - Stoneham-et-Tewkesbury (montant octroyé : 9 994 $)

Handicap Action Autonomie Bois-Francs (HAABF) - Victoriaville (montant octroyé : 10 000 $)

Ville de Victoriaville - Victoriaville (montant octroyé : 10 000 $)

Association pour l'intégration sociale (Région Bois-Francs) - Victoriaville (montant octroyé : 9 624 $)

La Maison Mecatina inc. - La Tabatière (montant octroyé : 8 397 $)

Connec-T, services d'audiodescription - Laval (montant octroyé : 9 474 $)

Saskatchewan

Melfort & District Curling Club - Melfort (montant octroyé : 10 000 $)

Prairie's Edge Development Corporation - Humboldt (montant octroyé : 10 000 $)

Prairie Sky Trails Association - Loreburn (montant octroyé : 6 068 $)

101237754 Saskatchewan Ltd. - Humboldt (montant octroyé : 10 000 $)

