DEC accorde une aide financière de 304 000 $ à l'usine de pneus remoulés de Rimouski. Cette contribution s'inscrit dans un appui de près de 40 M$ du gouvernement du Canada à des projets novateurs au Québec pour une économie verte et résiliente.

RIMOUSKI, QC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé un soutien financier du gouvernement du Canada à Techno-Pneu, une PME de Rimouski qui produit des pneus plus écologiques.

L'entreprise manufacturière se spécialise dans la fabrication de pneus remoulés et rechapés. Elle offre aux consommateurs soucieux de l'environnement une alternative aux pneus traditionnels en commercialisant un produit propre qui réduit la consommation d'énergie fossile. L'entreprise regroupe un centre de distribution de pneus neufs, une usine de rechapage de pneus pour poids lourds et une usine ultramoderne de remoulage de pneus.

Pour appuyer Centre Techno-Pneu inc. dans sa croissance, DEC lui accorde une contribution remboursable de 304 000 $. L'aide du gouvernement du Canada permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer des équipements de production, notamment de nouvelles presses et de nouveaux moules. Elle pourra ainsi améliorer sa productivité et augmenter sa capacité de production.

Cette contribution s'inscrit dans le cadre d'un projet d'investissement majeur de l'entreprise totalisant près de 4 M$, qui vise également à améliorer la distribution de ses produits dans la province. Techno-Pneu deviendra ainsi le plus grand centre de distribution de pneus dans l'Est-du-Québec.

« Notre gouvernement prend des engagements concrets pour démontrer qu'une économie forte et un environnement sain vont de pair. Nous investissons entre autres stratégiquement dans les technologies propres pour créer des emplois et stimuler l'économie. En aidant des entreprises comme Centre Techno-Pneu à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous préparons du même coup les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« C'est avec enthousiasme que Techno-Pneu inc. accroît sa gamme de pneus remoulés en fabriquant de nouvelles dimensions et de nouveaux modèles adaptés à la demande du marché. Les pneus remoulés par Techno-Pneu sont les plus environnementaux sur le marché de l'automobile et de la camionnette. Le soutien de DEC nous permet de développer plus rapidement et efficacement notre usine. »

Jean-François Marquis, vice-président, Centre Techno-Pneu inc.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui auront lieu au cours des prochaines semaines afin de confirmer des investissements totalisant près de 40 millions de dollars dans plus de 20 projets novateurs d'entreprises et d'organismes québécois qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront de réduire l'impact environnemental du Canada et qui favoriseront une économie verte et résiliente.

et qui favoriseront une économie verte et résiliente. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

