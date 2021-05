Le gouvernement du Canada, en partenariat avec le gouvernement de l'Alberta, investit plus de 3 millions de dollars dans les infrastructures communautaires de deux nouvelles écoles francophones en Alberta

EDMONTON, le 13 mai 2021 /CNW/ - Nos deux langues officielles, le français et l'anglais, représentent un atout et une source de fierté pour tous les Canadiens et Canadiennes. C'est pourquoi nous soutenons et favorisons leur utilisation. Le bilinguisme est ce qui nous unit et nous distingue dans le monde.

Le gouvernement du Canada soutient des projets d'infrastructure au sein des écoles et des établissements postsecondaires des minorités linguistiques dans l'ensemble du pays. L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada investira plus de 3 millions de dollars pour aménager des espaces communautaires dans le cadre de la construction de deux nouvelles écoles francophones en Alberta : l'École Saint-Vital, à Beaumont, et l'École des Quatre-Vents, à Peace River. Le gouvernement de l'Alberta investira plus de 34 millions de dollars dans ces importants projets d'infrastructure.



Cet investissement du fédéral vise à offrir un espace de rassemblement polyvalent pour les activités communautaires, ainsi que des espaces réservés aux programmes préscolaires et de garderie pouvant accueillir jusqu'à 30 enfants de 4 ans ou moins à l'École des Quatre-Vents, et jusqu'à 68 enfants de 4 ans ou moins à l'École Saint-Vital.



L'ajout d'espaces réservés aux programmes de garderie contribuera directement à la vitalité des communautés francophones de Beaumont, de Peace River et des environs en aidant les parents à transmettre la langue et la culture francophones à leurs enfants, et en simplifiant la transition des enfants vers l'école française.



Le gouvernement du Canada est fier de collaborer avec le gouvernement de l'Alberta à ces importants projets d'infrastructure qui favorisent les occasions d'apprentissage en français et procurent aux établissements des communautés de langue officielle en situation minoritaire une assise solide pour l'enseignement en français.

En soutenant ces projets à l'École Saint-Vital et à l'École des Quatre-Vents, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement envers les familles et les jeunes francophones et francophiles de l'Alberta, qui choisissent d'apprendre, de vivre et de parler français au quotidien.



Citations

« Ces investissements sont essentiels pour assurer la vitalité du français en Alberta. Ils permettent aux enfants de grandir et de s'épanouir dans un pays qui valorise ses deux langues officielles. Le gouvernement du Canada est fier de ses investissements réalisés à ce jour et entend poursuivre ses efforts en appui aux plans provinciaux et territoriaux pour les programmes et les infrastructures visant à soutenir l'enseignement dans la langue de la minorité. Le financement de 3 millions de dollars que nous accordons pour soutenir des projets d'infrastructure liés aux langues officielles en Alberta permettra de renforcer les institutions francophones de la province. Plus que jamais, le gouvernement du Canada jouera son rôle dans la protection des droits linguistiques aux quatre coins du pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles



« Le gouvernement de l'Alberta accorde une grande importance à l'éducation en langue française et s'engage à améliorer l'accessibilité à l'éducation francophone dans toute la province. Ces nouvelles écoles francophones démontrent notre engagement à construire les infrastructures nécessaires dans les communautés de la province. Notre investissement dans ces projets, en plus des douzaines d'autres déjà en cours, est essentiel pour créer des espaces qui soutiennent l'apprentissage et la croissance des élèves albertains. »



- L'honorable Adriana LaGrange, ministre de l'Éducation de l'Alberta

« Le CSCN célèbre le financement d'espaces communautaires et de petite enfance dans le nouvel édifice qui sera construit pour l'École Saint-Vital. Ce financement permettra au CSCN et à l'École Saint-Vital de continuer à contribuer à la vitalité de la francophonie albertaine en donnant aux jeunes francophones des espaces pour jouer, apprendre, grandir et parler en français dans leur communauté. »

- Tanya Saumure, présidente, Conseil scolaire Centre-Nord



« Le Conseil scolaire du Nord-Ouest accueille avec enthousiasme l'investissement du ministère du Patrimoine canadien dans le projet de nouvel édifice pour l'École des Quatre-Vents à Peace River. En plus d'offrir une éducation francophone de qualité de la maternelle à la 12e année, l'école est au cœur de sa communauté francophone et, grâce à cet investissement, elle pourra mieux contribuer à son épanouissement. C'est un appui indispensable, tant pour l'offre de services essentiels à la petite enfance, que la réalisation des objectifs de l'école communautaire citoyenne soit d'offrir "un lieu d'apprentissage, de socialisation et de construction identitaire, en osmose avec la communauté qu'elle dessert". Enfin, nous remercions sincèrement le leadership du ministère de l'Infrastructure et de l'Éducation de l'Alberta dans l'obtention de ce financement. »



- Sylvianne Maisonneuve, présidente, Conseil scolaire du Nord-Ouest



Les faits en bref

Des ententes bilatérales avec le gouvernement de l'Alberta sont instaurées depuis près de 50 ans pour appuyer la province dans la mise en œuvre de ses activités en matière d'éducation en français et d'enseignement de la deuxième langue officielle.



Selon Statistique Canada, le nombre d'élèves inscrits dans les écoles de la minorité francophone a augmenté de 14,3 % entre 2006-2007 et 2016-2017.



Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir prévoit un investissement de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 500 millions de dollars en nouveaux fonds pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme dans tout le pays.



Le Plan d'action accorde 67,2 millions de dollars sur 5 ans pour des projets de construction liés aux infrastructures éducatives et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Cette somme s'ajoute aux 80 millions de dollars sur 10 ans pour l'infrastructure éducative communautaire annoncés dans le budget de 2017 dans le cadre du Plan Investir dans le Canada du gouvernement fédéral.



Le 19 février, la ministre Joly a présenté les résolutions du gouvernement du Canada visant à moderniser et à renforcer la Loi sur les langues officielles et les instruments connexes dans un document intitulé Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada. Ce document présente une série de modifications et de nouvelles mesures en vue d'établir un nouvel équilibre linguistique au pays.

Le gouvernement du Canada a proposé dans le budget de 2021 de fournir un financement de 81,8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

