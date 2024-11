QUÉBEC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Les ports du Canada jouent un rôle crucial en reliant les communautés, en promouvant le commerce et en faisant croître notre économie. Les Canadiens et Canadiennes constatent les effets des changements climatiques, et c'est pourquoi on bâtit une économie verte, on établit des couloirs maritimes verts et on réduit les émissions dans nos ports.

Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de la présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un financement pouvant aller jusqu'à 30 millions de dollars pour trois projets établis au Québec. Ce financement, accordé dans le cadre du Programme de corridors maritimes verts, contribuera à réduire les répercussions du secteur maritime sur l'environnement. Ce financement permettra également de faire ce qui suit :

investir dans l'électrification des navires de charge;

accorder la priorité à la technologie d'alimentation à quai pour réduire les émissions des navires à l'arrêt;

aider à accélérer le lancement de la prochaine génération de navires propres.

Le Programme de corridors maritimes verts fait partie de la stratégie du Canada visant à décarboniser le secteur maritime. Transports Canada collabore avec les parties prenantes de l'industrie, les communautés côtières, les partenaires autochtones et les organisations environnementales pour créer un avenir plus propre et durable pour le transport maritime.

L'investissement dans des activités portuaires propres soutient la croissance économique et la création d'emplois dans le secteur maritime du Québec, tout en garantissant que l'air et l'eau sont plus propres pour la population du Québec. Grâce à ces projets, le gouvernement du Canada prend des mesures significatives pour bâtir des chaines d'approvisionnement durables, de la résilience climatique et d'une économie prospère et plus verte pour tout le monde.

Citations

« Le Port de Québec joue un rôle essentiel pour notre économie, la création de bons emplois bien payés dans la région de Québec, et dans notre ouverture vers les marchés internationaux de nos alliés américains et du monde. L'annonce d'aujourd'hui aidera à renforcer le secteur maritime et diminuer son impact sur l'environnement. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Il est plus important que jamais de protéger notre planète et de bâtir une économie verte pour les Québécois et les Canadiens. En investissant dans des technologies vertes dans nos ports, nous réduisons les émissions, soutenons des emplois durables, promouvons la croissance économique et établissons une nouvelle norme en matière de gestion environnementale dans le secteur maritime du Québec. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

Les faits en bref

Le Programme de corridors maritimes verts finance des projets qui contribuent à l'établissement de corridors maritimes verts et à la décarbonisation du secteur maritime le long des Grands Lacs, de la voie maritime du Saint-Laurent et des côtes est et ouest du Canada . Le Programme : élimine les obstacles à l'acquisition d'équipements et d'infrastructures de réduction des émissions; encourage les partenariats et les investissements dirigés par l'industrie pour accélérer l'acquisition de technologies et d'infrastructures de réduction des émissions de gaz à effet de serre; atténue les risques associés aux investissements afin d'augmenter le niveau de maturité technologique des technologies de propulsion carboneutres et des carburants à faible teneur en carbone destinés à la flotte maritime du pays; renforce la capacité des propriétaires et des exploitants de navires canadiens à identifier, à planifier et à adopter les technologies carboneutres et les carburants faibles en carbone de la prochaine génération dans leurs activités de transport maritime.

et des côtes est et ouest du . Le Programme :

