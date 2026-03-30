Construire une économie forte en renforçant l'attractivité économique de la métropole.

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé un soutien financier de 7 M$ à Montréal International afin de renforcer la capacité du Grand Montréal à attirer, accueillir et accompagner des investissements internationaux.

Monsieur Leitão a procédé à cette annonce alors qu'il participait au dévoilement des résultats 2025 de Montréal International. Dans un contexte de forte concurrence mondiale pour attirer les investissements directs étrangers (IDE) et les organisations internationales (OI), le gouvernement du Canada réaffirme sa volonté de bâtir une économie forte, innovante et résiliente.

Grâce à l'investissement du gouvernement du Canada et de ses autres partenaires financiers, Montréal International continuera de coordonner les démarches de prospection et d'offrir des services spécialisés aux entreprises étrangères et aux organisations internationales, tant pour leur implantation que pour leur expansion et leur maintien dans la région. Ces investissements du gouvernement fédéral, en partenariat avec d'autres acteurs, ont permis à Montréal International de créer 3 720 emplois dans toute la ville pour la seule année 2025. Les efforts de Montréal International cibleront des secteurs stratégiques pour l'économie canadienne, en cohérence avec les priorités du gouvernement du Canada, notamment la défense et l'aérospatiale, les sciences de la vie, les technologies propres ainsi que les technologies de l'information et l'intelligence artificielle.

Chaque année, l'implantation et l'expansion d'entreprises étrangères dans le Grand Montréal génèrent des retombées économiques importantes et soutiennent la création et le maintien de milliers d'emplois. Le gouvernement du Canada continuera à réaliser ces investissements stratégiques afin de bâtir l'économie la plus forte du G7.

Citations

« Dans un environnement mondial hautement concurrentiel, il est essentiel de soutenir les organismes de l'écosystème montréalais qui mettent en valeur les nombreux atouts de la métropole sur la scène internationale. En investissant pour appuyer Montréal International, nous renforçons l'attractivité du Grand Montréal et nous attirons des investissements étrangers qui permettent de créer des emplois de qualité et renforceront la compétitivité industrielle. Ensemble, nous bâtissons une économie canadienne forte et fiable. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Le travail réalisé par Montréal international génère des retombées bien au-delà des frontières du Grand Montréal. En attirant des investissements étrangers dans la région métropolitaine, nous soutenons la croissance d'entreprises qui s'inscrivent dans ces chaînes de valeur, contribuant à la création et au maintien d'emplois dans l'ensemble des régions du Québec. Par ailleurs, Montréal International est un collaborateur clé qui appuie les priorités du gouvernement du Canada visant à bâtir une économie forte et durable. Nous soulignons d'ailleurs avec fierté son 30e anniversaire et son apport exceptionnel à l'attractivité de Montréal. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Depuis près de 30 ans, Montréal International agit avec conviction pour générer de la richesse dans la région métropolitaine en misant sur l'international. Cet appui vient réaffirmer l'importance stratégique d'attirer des investissements étrangers, tout en reconnaissant le savoir‑faire de nos équipes pour cibler les projets les plus porteurs pour notre économie. Nous sommes mobilisés, engagés et prêts à livrer. »

Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International

Faits en bref

Montréal International a fait de l'accompagnement pour 54 projets représentant 2 628 G$ d'investissements et la création de 3 720 emplois en 2025.

Les fonds accordés par DEC ont été consentis en vertu de Programme de développement économique du Québec (PDEQ) qui vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, l'Agence accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]