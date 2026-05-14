RICHMOND, BC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Cœur battant de nombreuses collectivités en Colombie-Britannique, le secteur forestier est un important moteur de l'économie canadienne et de notre ambition de bâtir des millions de nouveaux logements abordables et durables. Face aux mesures commerciales injustifiées utilisées par les États-Unis, le gouvernement du Canada pose des gestes afin de soutenir le secteur et ses travailleurs et d'offrir aux entreprises la stabilité dont elles ont besoin pour se transformer et demeurer concurrentielles.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé un investissement fédéral de 12,4 millions de dollars dans 14 projets qui renforceront le secteur forestier en Colombie-Britannique. Ces projets permettront de faire progresser de nouvelles technologies du bois à faible empreinte carbone; d'accroître l'utilisation du bois massif en construction; de soutenir les groupes autochtones et les entreprises du secteur forestier; d'accroître la capacité des fabricants à ajouter de la valeur aux produits du bois; et de diversifier les marchés d'exportation du Canada sur le plan des produits forestiers.

Différents programmes de transformation du secteur forestier de Ressources naturelles Canada (RNCan) - dont le programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière, le programme Construction verte en bois, l'Initiative de foresterie autochtone et le Programme de leadership mondial sur les forêts - ont versé des fonds à ces projets. Dotés d'une nouvelle enveloppe fédérale de 500 millions de dollars lors de leur renouvellement cette année, ces programmes feront avancer des projets novateurs et transformateurs et aideront les entreprises canadiennes à diversifier leur production de bois. En outre, ces programmes font partie intégrante de notre vaste stratégie visant à faire du Canada notre meilleur client grâce à la politique « Achetez canadien » et à Maisons Canada, qui priorisent l'utilisation de technologies et de bois canadiens dans les infrastructures fédérales et les logements.

En défendant aujourd'hui les travailleurs du secteur forestier et en modernisant l'industrie pour l'avenir - tout en aidant les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés au pays et à l'étranger -, le gouvernement du Canada permettra au secteur forestier de demeurer un pilier de la puissance et de la prospérité de notre pays pendant des décennies.

Citation

« Les forêts du Canada sont plus que de simples ressources : elles sont essentielles à la création d'emplois, à la construction de logements abordables et à une croissance économique durable. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, le secteur forestier de la Colombie-Britannique demeurera un pilier solide qui permettra de protéger ce que nous avons et de bâtir un avenir plus fort. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

Le secteur forestier canadien est un moteur économique majeur, qui fait vivre près de 200 000 travailleurs, dont plus de 11 000 Autochtones, et sa contribution à notre PIB s'élève à plus de 20 milliards de dollars.

Depuis août 2025, pour protéger et transformer le secteur forestier canadien, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures de plus de 2 milliards de dollars, y compris une série de programmes transformateurs de RNCan dédiés à ce secteur, qui ont été relancés par le ministre Hodgson en février 2026.

Pour que les entreprises et les travailleurs du secteur forestier puissent mieux se retrouver dans les programmes fédéraux et y adhérer plus facilement, RNCan a lancé un nouveau service d'orientation à guichet unique qui comprend un nouveau site Web contenant de l'information sur tous les programmes offerts aux entreprises du secteur et un accès direct à des spécialistes de RNCan pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et les demandes d'adhésion aux programmes.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]