GATINEAU, QC, le 14 mai 2026 /CNW/ - La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, sera à Iqaluit pour souligner d'importants investissements annoncés dans la Mise à jour économique du printemps au profit du Programme des ports pour petits bateaux de Pêches et Océans Canada.

La secrétaire d'État sera accompagnée par la députée de Nunavut, Lori Idlout.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 15 mai 2026 Heure : 9 h 30 (HAE) Lieu : Iqaluit Harbour

Situé en face du 116, rue Sinaa

Iqaluit (Nunavut)

Notes pour les médias :

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]