OTTAWA, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à une séance d'information technique sous embargo donnée par des représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Alberta.

La séance d'information technique sera fournie à titre officieux seulement et ne pourra pas être attribuée.

L'enregistrement audio et vidéo de la séance à des fins de diffusion est interdit.

Activité : Hybride (en présentiel et en virtuel) Date: Le vendredi 15 mai 2026 Heure: 11h 30 HE



Lien Zoom : Fourni par la Tribune de la presse parlementaire



Lieu: Théâtre national de la presse

Salle 325, 180 rue Wellington, Ottawa (Ontario)

Détails : Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à cette séance. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour demander un accès temporaire.

Modalités de l'embargo

En participant, les médias reconnaissent et acceptent les modalités de l'embargo. L'embargo sur les documents et les renseignements fournis demeure en vigueur jusqu'à ce que le premier ministre Mark Carney et la première ministre Danielle Smith débutent leurs courtes remarques le 15 mai à Calgary, en Alberta. Les participants ne doivent pas discuter publiquement ni diffuser, sous quelque forme que ce soit, les documents ou renseignements avant la levée de l'embargo. En cas de dérogation aux modalités de l'embargo, les participants ou leurs organismes pourraient ne pas être autorisés à participer à de futures séances d'information sous embargo du gouvernement du Canada.

Accès aux documents sous embargo

Les participants sont invités à communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias du Bureau du Conseil Privé à l'adresse [email protected] afin de recevoir les documents d'information à l'avance. En les recevant à l'avance, les participants acceptent de les garder sous embargo jusqu'à ce que ce dernier soit levé, comme indiqué ci-dessus.

SOURCE Bureau du Conseil privé

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]