DEC permettra à ARA Robotique et Pro-Spin Repoussage de Métal, deux PME manufacturières touchées par les droits de douane américains visant l'aluminium, de demeurer concurrentielles dans des conditions de marché incertaines et changeantes.

MONTRÉAL, le 13 mai 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui des contributions non remboursables totalisant 1 317 500 $ à deux entreprises de l'industrie de l'aluminium affectées par les droits de douane. Ce soutien est octroyé dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) du gouvernement fédéral, mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada.

Les bénéficiaires sont ARA Robotique inc. et Pro-Spin Repoussage de Métal inc. Par cette intervention, DEC aide ces entreprises qui transforment l'aluminium à diversifier leurs marchés et à améliorer leur productivité pour demeurer concurrentielles à long terme. La réalisation de ces projets permettra par ailleurs de consolider près de 60 emplois bien rémunérés dans la région.

ARA Robotique, qui se spécialise dans la fabrication de drones, reçoit une aide financière de 850 000 $. Cet appui lui permettra d'acquérir de l'équipement et de développer une stratégie de commercialisation.

Pour sa part, Pro-Spin Repoussage de Métal, qui œuvre dans la fabrication de composantes métalliques, bénéficie d'un soutien de 467 500 $. Cette aide financière lui permettra d'acquérir de l'équipement.

Carlos Leitão a également profité de l'occasion pour rappeler de nouvelles mesures totalisant 1,5 milliard de dollars annoncées le 4 mai dernier par la ministre Joly. Celles-ci visent à contrer les pressions tarifaires résultant de l'ajustement du 6 avril 2026 des droits de douane américains sur les produits canadiens contenant de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Ces mesures comprennent une bonification de 500 millions de dollars de l'IRRT et un nouveau programme de financement d'un milliard de dollars de la Banque de développement du Canada. Ce programme permettra aux PME de répondre à leurs besoins urgents de liquidités, de maintenir leurs activités et de s'adapter à ce contexte commercial inédit.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Canada mise sur des mesures structurantes pour renforcer l'économie canadienne. Il agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires. En investissant dans les travailleurs et les entreprises de secteurs stratégiques comme l'industrie de l'aluminium, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une économie plus résiliente et capable de mieux s'adapter aux fluctuations du marché, au bénéfice de l'ensemble du pays.

Citations

« L'industrie de l'aluminium et les manufacturiers qui utilisent l'aluminium comme intrant occupent une place centrale dans l'écosystème manufacturier du Québec et contribuent de façon essentielle à la vitalité économique de plusieurs régions. Dans un contexte où les droits de douane exercent une pression accrue sur ce pilier de notre économie, il est crucial d'appuyer les entreprises de cette industrie. Par l'entremise de DEC, notre gouvernement soutient les PME afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité, faire évoluer leurs modèles d'affaires et saisir de nouvelles occasions sur les marchés. Cet appui est un investissement direct pour assurer que l'industrie de l'aluminium continue de jouer un rôle clé dans l'économie canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Depuis plus d'un an, les entreprises font face aux bouleversements économiques avec une résilience remarquable. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer l'appui de DEC à ARA Robotique et Pro-Spin Repoussage de Métal, deux PME manufacturières de l'Est de Montréal utilisatrices d'aluminium. Ce soutien vise à renforcer leur compétitivité pour contrecarrer les pressions tarifaires. Accroître la capacité de production, améliorer la productivité et surtout diversifier les marchés : voilà des leviers concrets pour que notre métropole soit résolument tournée vers l'avenir et vers le monde. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Face aux pressions exercées par les tarifs sur notre secteur d'activité, le soutien de DEC par l'entremise de l'Initiative régionale de réponse tarifaire permet à ARA Robotique d'accélérer sa croissance et de renforcer ses capacités manufacturières au Canada. Grâce à cet appui du gouvernement fédéral, notre entreprise augmente sa capacité de production, optimise ses délais d'usinage en collaborant avec des fournisseurs locaux et poursuit la diversification de ses marchés afin de saisir de nouvelles opportunités. ARA Robotique contribue activement à des secteurs stratégiques pour le Canada, notamment la lutte aux feux de forêt et la défense nationale. »

Pascal Chiva-Bernard, président-directeur général, ARA Robotique inc.

« Les droits de douane ont exercé une pression réelle sur notre entreprise, mais cet investissement de DEC nous donne les outils pour en ressortir plus forts. L'acquisition de nouveaux équipements nous permettra de moderniser notre ligne de production et de percer des marchés qui nous étaient auparavant inaccessibles. Nous sommes reconnaissants de ce soutien. C'est exactement le genre de partenariat qui permet à une entreprise comme la nôtre non seulement de traverser une période difficile, mais d'en sortir grandie. »

Ian Drummond, président, Pro-Spin Repoussage de Métal inc.

Faits en bref

DEC intervient auprès des transformateurs d'aluminium. Le Québec compte plus de 1 700 entreprises transformatrices d'aluminium, représentant 30 000 emplois. Ces entreprises ont un chiffre d'affaires annuel global de l'ordre de 11,6 G$.

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), qui fait partie du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

Dotée d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, cette initiative nationale vise principalement à aider les PME touchées négativement par les droits de douane à relever leurs défis de commercialisation et à se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme.

L'IRRT s'inscrit dans un plan plus large de réponse tarifaire du gouvernement du Canada qui comprend plus de 6,5 milliards de dollars de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, incluant une bonification du Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail et le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]