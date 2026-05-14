DEC permettra à l'entreprise de l'industrie de l'aluminium touchée par les droits de douane américains de demeurer concurrentielle dans des conditions de marché incertaines et changeantes.

SAINT-SAUVEUR, QC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagné de Tim Watchorn, député de Les Pays-d'en-Haut, a annoncé aujourd'hui, une contribution non remboursable de 455 000 $ à Multi Online Distribution (Multi Online Distribution inc. en affaires sous les noms Multinautic et Korto Structures) une entreprise de l'industrie de l'aluminium et de l'acier affectée par les droits de douane. Ce soutien est octroyé dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) du gouvernement fédéral, mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada.

Par cette intervention, DEC aide l'entreprise de la région des Laurentides spécialisée dans la conception et la fabrication de produits prêts à assembler et de composants modulaires pour l'aménagement riverain et extérieur, à acquérir des équipements et à diversifier ses marchés pour améliorer sa compétitivité. La réalisation de ce projet permettra par ailleurs de consolider plus de 20 emplois bien rémunérés dans la région.

Carlos Leitão a également profité de l'occasion pour rappeler de nouvelles mesures totalisant 1,5 milliard de dollars annoncées le 4 mai dernier par la ministre Joly. Celles-ci visent à contrer les pressions tarifaires résultant de l'ajustement du 6 avril 2026 des droits de douane américains sur les produits canadiens contenant de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Ces mesures comprennent une bonification de 500 millions de dollars de l'IRRT et un nouveau programme de financement d'un milliard de dollars de la Banque de développement du Canada. Ce programme permettra aux PME de répondre à leurs besoins urgents de liquidités, de maintenir leurs activités et de s'adapter à ce contexte commercial inédit.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Canada mise sur des mesures structurantes pour renforcer l'économie canadienne. Il agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires. En investissant dans les travailleurs et les entreprises de secteurs stratégiques comme l'industrie de l'aluminium, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une économie plus résiliente et capable de mieux s'adapter aux fluctuations du marché, au bénéfice de l'ensemble du pays.

Citations

« L'industrie de l'aluminium occupe une place centrale dans l'écosystème manufacturier du Québec et contribue de façon essentielle à la vitalité économique de plusieurs régions. Dans un contexte où les droits de douane exercent une pression accrue sur ce pilier de notre économie, il est crucial d'appuyer les entreprises de cette industrie. Par l'entremise de DEC, notre gouvernement soutient les PME afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité, faire évoluer leurs modèles d'affaires et saisir de nouvelles occasions sur les marchés. Cet appui est un investissement direct pour assurer que l'industrie de l'aluminium continue de jouer un rôle clé dans l'économie canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement déploie des solutions pour atténuer l'impact des tarifs en accompagnant les PME et en les aidant à innover, à s'adapter et à repenser leurs approvisionnements. Le soutien annoncé par DEC à Multinautic, une entreprise bien ancrée dans les Laurentides, lui permettra de diversifier ses marchés et d'accroître sa compétitivité, tant ici qu'à l'international. Dans un contexte économique exigeant et instable, nos entreprises, comme celle-ci, continuent de faire preuve d'une résilience remarquable. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement met en place les mesures nécessaires pour répondre aux tarifs douaniers qui touchent nos entreprises. Nous voulons leur donner les moyens de demeurer compétitives, de renforcer leurs chaînes d'approvisionnement et de poursuivre leur croissance. L'aide octroyée aujourd'hui à Multinautic est un bel exemple d'engagement envers cette entreprise qui démontre un savoir-faire et une capacité d'adaptation depuis plusieurs années. Ce projet permettra de générer de belles retombées économiques pour la région des Laurentides, tout en renforçant son dynamisme et son attractivité. »

Tim Watchorn, député de Les Pays-d'en-Haut

« L'appui majeur de DEC soutient pleinement notre vision à long terme : bâtir une entreprise forte, résiliente et reconnue partout au Canada. Alors que 2026 marque le 30ᵉ anniversaire de l'entreprise, ce soutien arrive à point dans un environnement d'affaires complexe et sans précédent. Il représente une occasion stratégique d'accélérer la diversification de nos marchés, d'optimiser durablement notre efficacité manufacturière et d'assurer le maintien et la consolidation de nombreux emplois directs et indirects. »

Louis G. Langelier, chef de la direction et copropriétaire, Multi Online Distribution

Faits en bref

DEC intervient auprès des transformateurs d'aluminium. Le Québec compte plus de 1 700 entreprises transformatrices d'aluminium représentant 30 000 emplois. Ces entreprises ont un chiffre d'affaires annuel global de l'ordre de 11,6 G$.

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), qui fait partie du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

Dotée d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, cette initiative nationale vise principalement à aider les PME touchées négativement par les droits de douane à relever leurs défis de commercialisation et à se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme.

L'IRRT s'inscrit dans un plan plus large de réponse tarifaire du gouvernement du Canada qui comprend plus de 6,5 milliards de dollars de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, incluant une bonification du Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail et le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, media@dec- ced.gc.ca; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]