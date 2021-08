Aujourd'hui, à Iqaluit, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a fait le point sur la construction de deux nouveaux ports pour petits bateaux à Clyde River et à Arctic Bay, dans le territoire du Nunavut.

Au cours des deux prochaines années, Pêches et Océans Canada investira environ 15 millions de dollars dans la conception détaillée, les études de consultants et la supervision du site, avant de commencer la construction de deux nouveaux ports pour petits bateaux à Arctic Bay et à Clyde River au Nunavut.

Les travaux de conception détaillée des deux ports sont presque terminés. Chacun de ces ports comprendra un quai fixe pour les grands navires, un chenal et un bassin d'entrée dragués, un brise-lames, une zone de rassemblement, une rampe de levage maritime et des quais flottants pour les petits bateaux. Le contrat de conception en génie civil pour le port pour petits bateaux d'Arctic Bay a été octroyé à la coentreprise constituée de Worley Canada Services Limited et d'Ikpiayuk Services Limited. Le contrat de conception du port pour petits bateaux de Clyde River a été attribué à CBCL Limited et à Canadrill Limited, dans le cadre d'une coentreprise.

Un investissement supplémentaire important sera réalisé lors de la phase de construction de ces projets. Les travaux dans les deux ports devraient être terminés d'ici 2025.

Les deux nouveaux ports de Clyde River et d'Arctic Bay font partie intégrante de l'Aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga récemment établie, et de l'Accord connexe sur les répercussions et les avantages pour les Inuits. Ils soutiennent la Zone de protection marine de Tuvaijuittuq dans le cadre d'une approche pangouvernementale négociée avec l'Association inuite de Qikiqtani.

L'infrastructure portuaire d'Arctic Bay et de Clyde River sera semblable à celle du port pour petits bateaux de Pangnirtung qui a été inauguré en 2013. Le port pour petits bateaux de Pangnirtung a été le tout premier port pour petits bateaux exploité par le gouvernement fédéral dans le Nord, et constitue un élément essentiel de la collectivité.

« Les ports pour petits bateaux sont le cœur des collectivités côtières du Canada et l'épine dorsale de notre économie bleue. Les deux nouveaux ports de Clyde River et d'Arctic Bay soutiendront la pêche, le transport et bien plus encore. En collaboration avec nos partenaires, le MPO veillera à ce que les conceptions de ces ports répondent aux besoins de ces collectivités du Nord, ainsi qu'aux personnes et aux industries qu'elles serviront. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

« Les nouveaux ports de Clyde River et d'Arctic Bay sont essentiels pour renforcer les collectivités. Ils garantiront non seulement plus de sécurité aux collectivités, mais ils offriront également des emplois et des possibilités économiques aux Nunavummiuts, surtout pendant la saison traditionnelle de pêche et de navigation de plaisance. Le gouvernement fédéral s'est engagé à travailler avec les collectivités du Nunavut pour mettre en œuvre des infrastructures qui améliorent les vies et qui bâtissent des collectivités plus fortes et plus propres. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Notre gouvernement continue de travailler en partenariat avec les collectivités du Nord pour soutenir les investissements dans des projets d'infrastructure essentielles, en fonction de leurs priorités. Ce financement permettra aux deux ports pour petits bateaux de répondre aux besoins des Nunavummiuts, de créer des emplois et de protéger l'environnement.

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

Faits en bref

Dans le budget de 2021-2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir un montant supplémentaire de 300 millions de dollars, sur deux ans, dans le renouvellement du réseau de ports pour petits bateaux du Canada .

s'est engagé à investir un montant supplémentaire de 300 millions de dollars, sur deux ans, dans le renouvellement du réseau de ports pour petits bateaux du . Pêches et Océans Canada maintient ouverts et en bon état les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

maintient ouverts et en bon état les ports essentiels à l'industrie de la pêche commerciale. Pêches et Océans Canada apporte son appui à 973 ports partout au Canada , aidé par plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

apporte son appui à 973 ports partout au , aidé par plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires. Les projets de rénovation des ports sont réalisés en collaboration avec les administrations portuaires locales qui assurent la gestion et l'exploitation des installations pour les usagers locaux.

L'économie bleue du Canada et sa croissance future dépendent de l'utilisation et de la gestion durables de nos ressources océaniques. Une stratégie pour l'économie bleue nous permettra de protéger et de revitaliser la santé de nos océans, tout en tirant parti des nouvelles possibilités de croissance économique dans l'ensemble des secteurs océaniques.

