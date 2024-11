EMERSON, MB, le 26 nov. 2024 /CNW/ - Les espèces aquatiques envahissantes (EAE) peuvent avoir des répercussions écologiques et économiques importantes sur les écosystèmes d'eau douce au Canada. C'est pourquoi, pour la troisième année consécutive, Pêches et Océans Canada (MPO), en collaboration avec l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), a inspecté et décontaminé des embarcations pour s'assurer qu'elles étaient exemptes de moules zébrées et d'autres EAE, contribuant ainsi à protéger les écosystèmes, la biodiversité, et l'économie du Canada.

Du printemps à l'automne, le personnel et les agents des pêches du MPO, ainsi que les agents de l'ASFC, ont effectué 804 inspections d'embarcations au poste frontalier international d'Emerson-Pembina, dans le sud du Manitoba. Les embarcations ont été inspectées pour s'assurer qu'elles étaient lavées, vidées et séchées. Ces mesures sont essentielles pour prévenir la propagation des EAE entre les différents plans d'eau.

Les résultats des inspections de cette année soulignent l'importance de la sensibilisation et de la prévention de la propagation des EAE :

274 embarcations (34 %) n'avaient pas été lavées, vidées ou séchées, et ont échoué à l'inspection.

96 décontaminations (12 %) ont été effectuées.

11 embarcations souillées par des moules (1,3 %) n'ont pas été admises au Canada .

. 2 embarcations (0,2 %) n'ont pas été admises au Canada parce qu'elles étaient trop encrassées par des organismes autres que des moules.

Ces résultats soulignent l'importance d'informer tous les utilisateurs d'embarcations sur l'importance du processus de lavage, de vidange, et de séchage pour prévenir la propagation des EAE. Les résultats des années précédentes montrent des tendances similaires, soulignant la nécessité d'une surveillance continue.

Année Inspections Défaillances Décontaminations Véhicules

nautiques

encrassés par

les moules Refus d'entrée en raison

d'autres organismes 2022 636 200 (31 %) 129 (20 %) 3 (0,05 %) 2 (0,3 %) 2023 797 374 (47 %) 140 (18 %) 7 (0,08 %) 0 (0 %) 2024 853 274 (34 %) 96 (12 %) 11 (1,3 %) 2 (0,2 %)

À l'horizon 2025, le MPO prévoit de poursuivre les inspections des embarcations au poste frontalier d'Emerson-Pembina en collaboration avec l'ASFC. Cet effort continu vise à garantir que les embarcations sont exemptes d'EAE, protégeant ainsi les eaux canadiennes pour les générations futures.

« Les espèces aquatiques envahissantes constituent une menace importante pour les écosystèmes et l'économie du Canada. En collaborant avec nos partenaires tels que l'Agence des services frontaliers du Canada pour mener des inspections approfondies, nous prenons des mesures proactives pour protéger nos eaux et notre biodiversité. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé à cette initiative vitale pour leur dévouement. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière Canadienne

« Le Manitoba abrite certaines des ressources en eau douce les plus emblématiques du Canada. Merci aux employés dévoués de l'ASFC et du MPO au poste frontalier international d'Emerson-Pembina de veiller à ce que ces lacs et rivières majestueux restent en bonne santé pour les générations futures. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Les espèces aquatiques envahissantes sont des plantes, animaux, algues et micro-organismes d'eau douce ou marins, introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée. Elles ont des effets négatifs importants sur l'environnement, l'économie, la société et la santé humaine.

Les EAE peuvent constituer une menace sérieuse pour la biodiversité des eaux canadiennes. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes constituent la deuxième plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Elles peuvent se développer rapidement, concurrencer les espèces indigènes et modifier les habitats, et coûtent chaque année des milliards de dollars en dommages aux infrastructures et en pertes de revenus au Canada .

. En vertu du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes , il est illégal de posséder, de transporter et de relâcher des moules zébrées au Manitoba , en Saskatchewan , en Alberta et en Colombie-Britannique. Il est également illégal d'importer des moules zébrées au Canada , sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en Ontario et dans les eaux transfrontalières du Québec.

, il est illégal de posséder, de transporter et de relâcher des moules zébrées au , en , en et en Colombie-Britannique. Il est également illégal d'importer des moules zébrées au , sauf dans les eaux transfrontalières des Grands Lacs en et dans les eaux transfrontalières du Québec. L'ASFC collabore avec le MPO pour protéger l'environnement et l'économie. Elle applique le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes en procédant à l'inspection de tous les produits alimentaires, végétaux, animaux et connexes, tant pour les voyageurs que pour les importateurs commerciaux.

en procédant à l'inspection de tous les produits alimentaires, végétaux, animaux et connexes, tant pour les voyageurs que pour les importateurs commerciaux. Si les agents de l'ASFC identifient ou soupçonnent qu'ils ont identifié une espèce aquatique envahissante, les voyageurs peuvent se voir refuser l'entrée au Canada ou être signalés au MPO. Les voyageurs peuvent être tenus responsables de tous les coûts liés à l'élimination, à la mise en quarantaine, au traitement, ou à l'enlèvement de ces espèces envahissantes du Canada .

