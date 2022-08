Tennis Canada reçoit une aide financière de DEC pour bonifier le tournoi de tennis professionnel de Montréal et le positionner pour l'avenir.

MONTRÉAL, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le tourisme à travers les grands événements et les festivals contribue au développement économique des régions du Canada. En plus d'attirer de nombreux touristes, ce qui constitue un apport économique considérable, ces manifestations sportives et culturelles permettent aux Canadiens de se rassembler pour renouer les uns avec les autres et célébrer ensemble de nouveau.

C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui l'attribution d'une contribution financière de 10 000 000 $ à Tennis Canada.

Versée dans le cadre de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE), cette aide du gouvernement du Canada permettra à Tennis Canada de positionner le tournoi Omnium Banque Nationale de Montréal pour l'avenir. L'édition 2022 du tournoi masculin se déroulera à Montréal, du 6 au 14 août.

Grâce à cet appui de DEC, Tennis Canada pourra notamment adopter des pratiques écoresponsables, améliorer ses installations et les adapter au contexte actuel de santé publique. Ce financement permettra également à l'organisme d'améliorer l'expérience des visiteurs et de bonifier l'offre événementielle de ce grand rendez-vous sportif annuel.

L'annonce d'aujourd'hui fait partie d'un investissement totalisant près de 20 millions de dollars consenti à Tennis Canada. Cette aide comprend aussi une contribution non remboursable de 9,3 millions de dollars pour soutenir le tournoi féminin de l'Omnium Banque Nationale à Toronto. C'est l'honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), qui en a fait l'annonce.

Le gouvernement du Canada est conscient des impacts économiques de la pandémie sur les festivals et événements, les travailleurs qui en vivent et les économies régionales qui en dépendent, partout au pays. En les appuyant, le gouvernement du Canada aide les régions à se positionner comme destinations touristiques de choix, contribue à la diversification et à la vitalité de l'économie de nos régions et favorise les investissements dans les actifs et les produits touristiques canadiens.

Citations

« Des événements phares comme l'Omnium Banque Nationale jouent un rôle essentiel pour notre économie locale. Ce grand rendez-vous sportif attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs à Montréal et Toronto, et génère des retombées majeures pour le Canada. L'investissement de notre gouvernement aidera Tennis Canada à se remettre de la pandémie et à bien se positionner pour l'avenir. Notre soutien lui permettra notamment d'améliorer ses infrastructures, tout en réduisant son empreinte environnementale, pour que nos athlètes puissent continuer de performer et s'épanouir sur le terrain. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Les grands festivals et les attractions touristiques, comme l'Omnium Banque Nationale, sont essentiels à l'économie locale et attirent chaque année des centaines de milliers de visiteurs dans le Sud de l'Ontario. Grâce à un investissement non remboursable dans le cadre de l'Initiative d'appui aux festivals et événements majeurs, le gouvernement du Canada aide cette organisation à se remettre de la pandémie et à créer des possibilités économiques dans la région. »

L'honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario)

« Nous sommes très reconnaissants du soutien financier qui nous est octroyé par DEC et FedDev Ontario. Alors que 2020 et 2021 ont été ardues pour notre organisation en raison de la crise sanitaire, l'aide offerte par le gouvernement du Canada donnera la possibilité à Tennis Canada d'apporter des améliorations significatives à ses installations. En plus de contribuer à rehausser la qualité de nos deux événements internationaux à Montréal et à Toronto, qui continuent de croître en popularité, les travaux nous permettront aussi d'optimiser l'expérience de nos visiteurs pour les années à venir et notre capacité de retombées touristiques, et de générer de la valeur économique. »

Eugène Lapierre, vice-président principal - tennis professionnel, Québec et directeur du tournoi, Tennis Canada

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE). Cette initiative vise à aider les grands festivals et événements à demeurer opérationnels et à adapter ou bonifier leurs activités afin de mieux se positionner pour l'avenir. L'IAGFE est assortie d'un budget de 200 M$ sur deux ans, dont la mise en œuvre est assurée au Québec par DEC et dans le Sud de l'Ontario par FedDev Ontario.





l'Ontario par FedDev Ontario. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.





FedDev Ontario, l'Agence de développement économique régional pour le Sud de l'Ontario, met en œuvre des programmes et services pour appuyer l'innovation et la croissance économique dans le Sud de l'Ontario - la région la plus peuplée au Canada .

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, FedDev Ontario, [email protected]; Monica Granados, Attachée de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]