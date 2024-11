VAUGHAN, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le Canada a constamment besoin de travailleurs qualifiés, en particulier dans le secteur de la construction, où la demande a augmenté pour soutenir les projets d'infrastructure, de logement et industriels. Les pénuries de main-d'œuvre dans ce secteur ont une incidence sur la croissance, ce qui met en lumière l'importance de disposer d'un nombre suffisant de travailleurs qualifiés pour suivre le rythme de la croissance économique du Canada. Pour répondre à ces besoins, le gouvernement du Canada investit dans 1500 professionnels formés à l'étranger afin de les aider à intégrer le secteur des métiers spécialisés au Canada.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a annoncé l'octroi de 9 023 177 $ au district canadien de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique. Cet investissement, réalisé dans le cadre du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers, soutiendra le projet intitulé UBC Bridge to Red Seal, qui vise à appuyer 1 500 travailleurs qualifiés formés à l'étranger.

Le projet aidera les participants à obtenir une certification Sceau rouge dans des métiers comme la menuiserie, la soudure et la mécanique industrielle (de chantier) :

en mettant au point des outils spécialisés pour évaluer l'expérience professionnelle;

en concevant un programme d'études spécialisé pour combler les lacunes en matière de connaissances théoriques et favoriser l'acquisition de la langue, en mettant l'accent sur la sécurité et les termes techniques utilisés dans les métiers;

en aidant les travailleurs qui doivent traiter avec les organisations provinciales responsables des métiers pour faire reconnaître leurs heures de travail et leurs titres de compétences, en les préparant à l'examen interprovincial du Sceau rouge.

Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé qu'un montant de 50 millions de dollars supplémentaires est prévu sur deux ans, à partir de 2024-2025, pour le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers et que l'accent sera mis sur la construction résidentielle et les soins de santé. Cette somme s'ajoute aux investissements annoncés dans le budget de 2022, soit 115 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2022-2023 et 30 millions de dollars par la suite pour le programme. En soutenant les gens de métier formés à l'étranger dans le cadre du processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers, le gouvernement du Canada aide à constituer une main-d'œuvre diversifiée et qualifiée qui répond à la demande croissante dans ce secteur essentiel.

Le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers favorise l'intégration au marché du travail des professionnels formés à l'étranger en accordant des fonds aux provinces et aux territoires, aux organismes de réglementation et à d'autres organisations pour accélérer et rendre plus efficaces les processus de reconnaissance des titres de compétences étrangers, en fournissant des prêts et des services de soutien pour aider les nouveaux arrivants qualifiés tout au long du processus et en offrant des mesures de soutien à l'emploi, comme des stages, des subventions salariales, de la formation, du mentorat et de l'accompagnement, pour aider les nouveaux arrivants qualifiés à acquérir une expérience de travail au Canada dans leur domaine d'études.

Les projets comme UBC Bridge to Red Seal contribuent à l'économie canadienne en offrant un soutien aux professionnels formés à l'étranger et en les aidant à trouver un emploi à un niveau correspondant à leur éducation et à leur formation, en répondant aux besoins immédiats en matière de main-d'œuvre et en soutenant la viabilité à long terme de la main-d'œuvre.



Citations

« Il faut des travailleurs de métier pour construire les logements dont nous avons besoin, relier nos collectivités et favoriser la prospérité économique de nos provinces. C'est pour cette raison que nous accordons aujourd'hui 9 millions de dollars au programme Bridge to Red Seal du district canadien de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique. Cet investissement permettra à plus de 1 500 professionnels formés à l'étranger de travailler à la construction des logements et des infrastructures et à la mise en œuvre des projets dont les Canadiens ont besoin et auxquels ils s'attendent. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« En tant que pays, nous devons veiller à ce qu'un plus grand nombre de personnes de métier qualifiées entrent sur le marché du travail pour construire les maisons, les hôpitaux, les écoles et d'autres infrastructures essentielles dont les Canadiens dépendent. À la Fraternité, nous savons qu'il est particulièrement important d'attirer et de maintenir en poste les personnes qui ont déjà une expérience dans le domaine de la construction. Notre programme UBC Bridge to Red Seal soutiendra les travailleurs formés à l'étranger en leur fournissant des évaluations des acquis, une formation pratique et un soutien linguistique pour les aider à faire reconnaître leurs titres de compétences étrangers et à obtenir leur certification Sceau rouge. Ce programme améliorera les résultats économiques de plus de 1 000 nouveaux arrivants, tout en aidant le Canada à relever les défis auxquels il se heurte en ce qui concerne l'offre de main‑d'œuvre ».

- Le vice-président du district canadien de la Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique, Jason Rowe

Faits en bref

L'industrie canadienne de la construction connaît d'importantes pénuries de main-d'œuvre, et la demande de travailleurs qualifiés pour soutenir les projets de logement, d'infrastructure et industriels dans tout le pays est forte.





Pour répondre aux besoins du Canada en matière de logement en 2023, la Société canadienne d'hypothèques et de logement estime qu'il faudra construire près de 6 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 pour rétablir l'accessibilité au logement, ce qui souligne la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre solide et qualifiée dans le secteur de la construction.





en matière de logement en 2023, la Société canadienne d'hypothèques et de logement estime qu'il faudra construire près de 6 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 pour rétablir l'accessibilité au logement, ce qui souligne la nécessité de disposer d'une main-d'œuvre solide et qualifiée dans le secteur de la construction. Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé que 50 millions de dollars seront accordés sur deux ans au Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers et que l'accent sera mis sur des secteurs comme la construction résidentielle pour accélérer l'intégration des travailleurs qualifiés.





Comme le Canada s'attend à accueillir 395 000 nouveaux résidents permanents en 2025, il est essentiel d'aider les professionnels formés à l'étranger, y compris ceux qui se trouvent déjà au Canada , à obtenir un emploi correspondant à leur éducation et à leur formation. Les projets du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers soutiennent directement les professionnels formés à l'étranger pour les aider à s'intégrer avec succès au marché du travail canadien.





s'attend à accueillir 395 000 nouveaux résidents permanents en 2025, il est essentiel d'aider les professionnels formés à l'étranger, y compris ceux qui se trouvent déjà au , à obtenir un emploi correspondant à leur éducation et à leur formation. Les projets du Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers soutiennent directement les professionnels formés à l'étranger pour les aider à s'intégrer avec succès au marché du travail canadien. En septembre 2024, le taux de chômage national moyen était de 6,5 %, ce qui montre la nécessité de mettre constamment en œuvre des initiatives qui soutiennent l'emploi et l'acquisition de compétences dans tout le Canada , en particulier dans les secteurs à forte demande, comme la construction.





, en particulier dans les secteurs à forte demande, comme la construction. Les discussions qui ont eu lieu lors du récent sommet sur la main-d'œuvre ont mis en évidence le rôle essentiel que jouent les métiers spécialisés pour stimuler la croissance économique ainsi que la nécessité de simplifier les processus de reconnaissance des titres de compétences afin de garantir que les professionnels formés à l'étranger puissent rapidement entrer sur le marché du travail et répondre à la demande urgente dans le secteur de la construction.

