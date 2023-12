BORDEN-CARLETON, PE, le 21 déc. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada comprend le rôle essentiel que joue le pont de la Confédération en tant qu'artère économique et sociale pour l'Île-du-Prince-Édouard et la région, et l'importance de veiller à ce qu'il demeure un lien de transport abordable pour la région.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui que les péages de 2024 pour le pont de la Confédération demeureront gelés aux tarifs actuels et ce, pour une deuxième année. Transports Canada accordera un financement à l'exploitant du pont, Strait Crossing Bridge Limited (SCBL), pour éviter des augmentations de péage en raison de la forte inflation.

Le gel des péages du pont de la Confédération en 2024 appuiera les usagers du pont, en particulier les résidents et résidentes ainsi que les entreprises de l'Île-du-Prince-Édouard, qui ont été durement touchés par la forte inflation, en particulier pendant une période de reconstruction et de reprise économiques.

Citations

« Nous savons que le pont de la Confédération a d'énormes répercussions sur les membres de la communauté et les entreprises locales à l'Île-du-Prince-Édouard et dans le reste de la région de l'Atlantique. Compte tenu des difficultés économiques actuelles, nous avons décidé d'agir et d'alléger le fardeau en prolongeant le gel des tarifs de péage pour une autre année. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Strait Crossing Bridge Limited (SCBL) collabore avec le gouvernement du Canada pour appuyer cette initiative, tout en continuant d'assurer des opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et en maintenant le plus haut niveau d'engagement envers les usagers et usagères du pont. »

Mathieu Lisbonis

Président de l'exploitant du pont (SCBL)

Les faits en bref

Le pont de la Confédération est un actif appartenant au gouvernement fédéral.

Le gouvernement du Canada a conclu une entente avec l'exploitant du pont, Strait Crossing Bridge Limited, pour l'exploitation et l'entretien du pont jusqu'en 2032.

a conclu une entente avec l'exploitant du pont, Strait Crossing Bridge Limited, pour l'exploitation et l'entretien du pont jusqu'en 2032. L'exploitant du pont a le droit exclusif de percevoir des péages.

Liens connexes

