OTTAWA, ON, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

Le premier ministre Carney a condamné les attaques que la Russie a menées pendant la nuit dans le sud-est de l'Ukraine et a présenté ses condoléances aux victimes. Il a réitéré l'appel du Canada en faveur d'un cessez-le-feu. Les dirigeants ont discuté de l'urgente nécessité d'assurer l'instauration d'une paix juste et durable.

Le premier ministre a rappelé l'important soutien financier, militaire et humanitaire du Canada à l'Ukraine. Il a notamment évoqué la mise en place d'un récent ensemble de sanctions rigoureuses visant la flotte fantôme et les revenus énergétiques de la Russie, l'octroi d'une aide militaire supplémentaire de 2 milliards de dollars et le versement d'un prêt de 2,3 milliards de dollars pour contribuer à la reconstruction des infrastructures et systèmes publics de l'Ukraine.

Les dirigeants ont également discuté des derniers développements législatifs survenus en Ukraine concernant ses institutions de lutte contre la corruption. Le premier ministre a souligné l'importance de préserver l'indépendance des organismes de lutte contre la corruption.

Le premier ministre Carney et le président Zelenskyy ont convenu de rester en contact étroit.

