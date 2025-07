OTTAWA, ON, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de Singapour, Lawrence Wong.

Compte tenu de la transformation du commerce mondial et de l'incertitude économique, les dirigeants ont souligné les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays et discuté du renforcement de la coopération, reconnaissant les possibilités toujours plus nombreuses qu'offre l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Les premiers ministres ont discuté de l'accroissement du commerce et de l'investissement, en particulier dans les secteurs agroalimentaire et de l'énergie nucléaire.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Wong ont salué les progrès réalisés en vue de la conclusion d'un accord de libre-échange entre le Canada et l'ANASE et se réjouissent à la perspective de se rencontrer lors du Sommet de l'ANASE qui se tiendra en Malaisie en octobre.

