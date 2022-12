OTTAWA, ON, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Le pont de la Confédération - le plus long pont du Canada - est un bien emblématique et important pour l'Île-du-Prince-Édouard et les gens qui y résident. Il constitue un lien vital entre les habitants et habitantes de l'île et le continent. Le gouvernement du Canada comprend le rôle essentiel que joue le pont de la Confédération en tant qu'artère économique et sociale pour l'Île-du-Prince-Édouard et la région.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui que les péages du pont de la Confédération seront gelés aux tarifs actuels en 2023. Transports Canada accordera un financement à l'exploitant du pont, Strait Crossing Bridge Limited (SCBL), pour éviter des augmentations de péage en raison de la forte inflation.

Le gel des péages du pont de la Confédération en 2023 appuiera les résidents et résidentes ainsi que les entreprises de l'Île-du-Prince-Édouard, qui ont été durement touchés par les répercussions continues de la pandémie, la forte inflation et, plus récemment, l'ouragan Fiona, surtout pendant la reconstruction et la reprise économiques.

« Notre gouvernement reconnaît le rôle important que joue le pont de la Confédération pour les habitants et habitantes ainsi que l'économie de l'Île-du-Prince-Édouard. Ce financement permettra de geler les tarifs de péage en 2023 et de protéger les gens qui habitent l'île et les entreprises contre des augmentations de péage en cette période difficile. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'investissement d'aujourd'hui visant à geler les péages du Pont de la Confédération permettra aux habitants et aux entreprises de l'Île de ne pas avoir à payer la facture des manques à gagner qui ont été causés par les restrictions de voyage liées à la pandémie. »

Heath MacDonald

Député pour la circonscription de Malpeque

« Je suis heureux de voir cette annonce aujourd'hui. Elle s'inscrit dans la continuité de l'engagement de notre gouvernement à rendre la vie plus abordable pour les habitants de l'île. »

Robert J. Morrissey

Député pour la circonscription de Egmont

« Nous avons le plaisir d'aider le gouvernement du Canada dans sa démarche visant à appuyer les gens qui habitent l'île et qui empruntent le pont de la Confédération en cette période de forte inflation, tout en assurant le plus haut niveau d'engagement dans la prestation d'un service accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui est essentiel à la communauté. »

Mathieu Lisbonis

Président de l'exploitant du pont (SCBL)

Le pont de la Confédération est un actif appartenant au gouvernement fédéral.

Le gouvernement du Canada a conclu une entente avec l'exploitant du pont, Strait Crossing Bridge Limited, pour l'exploitation et l'entretien du pont jusqu'en 2032.

a conclu une entente avec l'exploitant du pont, Strait Crossing Bridge Limited, pour l'exploitation et l'entretien du pont jusqu'en 2032. L'exploitant du pont a le droit exclusif de percevoir des péages.

Sans le financement du gouvernement, les tarifs de péage devaient augmenter considérablement en 2023 en raison des répercussions continues de la pandémie et de la forte inflation.

Transports Canada effectuera un paiement à l'exploitant du pont pour geler les tarifs de péage en 2023.

