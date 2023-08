FLATROCK, NL, le 9 août 2023 /CNW/ - Les aînés apportent d'importantes contributions à leur famille et dans leur communauté et leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure déterminé à soutenir les organismes locaux qui renforcent l'autonomie des aînés, contribuent à leur santé et à leur bien-être, et favorisent leur participation dans la communauté.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés, Darren Fisher, a annoncé l'octroi d'un financement de 12 075 dollars en faveur d'un projet communautaire visant à soutenir les aînés à Flatrock, à Terre-Neuve-et-Labrador. Le secrétaire parlementaire a fait l'annonce lors d'une visite au centre communautaire de Flatrock, en compagnie de la députée fédérale de St. John's-Est, Joanne Thompson. La ville de Flatrock utilisera ces fonds pour bâtir un corridor pédestre permettant aux aînés de participer aux activités physiques le long du sentier proposé, ce qui appuiera le vieillissement en santé des personnes âgées de la municipalité.

Le gouvernement consacre environ 50 millions de dollars par année aux projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Dans le budget de 2022, il a proposé d'affecter 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans afin d'étendre le programme pour qu'il finance davantage de projets, dont l'objectif est d'améliorer la qualité de vie des aînés et de leur permettre de continuer à participer pleinement à la vie communautaire.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2022-2023 pour des projets communautaires, les organismes ont été invités à demander du financement afin de donner aux aînés des occasions de tisser des liens, d'obtenir du soutien et de demeurer actifs au sein de leur collectivité. Les projets financés répondaient aux priorités nationales suivantes :

Favoriser le vieillissement en santé grâce à des activités sociales, physiques et artistiques stimulantes.

Prévenir la maltraitance des aînés, notamment par l'entremise de formations sur la littératie financière et numérique et sur la prévention de la fraude.

Célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion en offrant des séances de mentorat intergénérationnel et des groupes de soutien par les pairs et en aidant les groupes vulnérables.

Aider les nombreux aînés qui veulent vieillir chez eux en leur offrant un soutien concret.

L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement du gouvernement du Canada à améliorer la qualité de vie des aînés. Dans le budget de 2023, il a annoncé la création du Régime canadien de soins dentaires, auquel les aînés admissibles auront accès d'ici la fin de 2023. Lorsqu'il sera entièrement mis en œuvre, ce régime viendra en aide à près de 9 millions de Canadiens, dont des aînés, afin qu'aucun Canadien n'ait à choisir de payer ses factures à la fin du mois au détriment de sa santé. Dans le budget de 2023, le gouvernement propose également un remboursement unique pour l'épicerie afin d'alléger le fardeau des Canadiens qui sont le plus durement touchés par la hausse du prix des aliments. Les aînés admissibles font partie des Canadiens et des familles ayant eu droit à ces fonds supplémentaires le 5 juillet.

« Cet important projet réalisé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés fera en sorte de mobiliser les aînés et de les aider à demeurer actifs. En soutenant des projets comme celui-ci, le gouvernement prend des mesures pour s'assurer que les aînés ont une présence forte et active dans leur communauté. Ensemble, nous pouvons donner aux aînés la reconnaissance, le respect et l'admiration qu'ils méritent. »

- Le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O'Regan Jr.

« La Ville de Flatrock remercie le programme Nouveaux Horizons pour les aînés et le gouvernement du Canada de lui donner l'occasion d'offrir un endroit sûr à ses aînés, où ils peuvent socialiser et être actifs. »

- Le directeur des services municipaux de la Ville de Flatrock, Andrew Tobin

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population et atteindront d'ici 15 ans près de 11 millions de personnes.





. D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population et atteindront d'ici 15 ans près de 11 millions de personnes. Le volet des projets communautaires du PNHA est un programme de subventions et contributions fédéral pour des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et à s'impliquer dans la communauté. Les organismes peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subvention.





Cet automne, un appel d'énoncés de projets pancanadiens sera lancé dans le cadre du PNHA. Le volet pancanadien du programme appuie des projets novateurs destinés à avoir de grandes répercussions sur les collectivités. L'objectif est d'investir dans de vastes initiatives qui répondront aux besoins grandissants des aînés.





Depuis sa création en 2004, le PNHA a financé plus de 36 500 projets dans des centaines de collectivités d'un bout à l'autre du Canada . Au total, les fonds injectés par le gouvernement du Canada dépassent les 780 millions de dollars.





. Au total, les fonds injectés par le gouvernement du dépassent les 780 millions de dollars. Les fonds du PNHA financent des projets permettant l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager la participation sociale, promouvoir le bénévolat, soutenir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, et fournir une aide à l'immobilisation.





Chaque année, les organismes sont invités à demander du financement au PNHA pour des projets communautaires dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés à la suite de l'appel qui a eu lieu du 21 septembre au 1er novembre 2022.

