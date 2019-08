Le gouvernement du Canada finance un projet novateur pour aider les apprentis de Thunder Bay à terminer leur formation et trouver un emploi dans les métiers spécialisés

THUNDER BAY, ON, le 6 août 2019 /CNW/ - Pour donner à tous les Canadiens une chance réelle et juste de réussir, il faut les aider à acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour réussir dans une économie en évolution. Comme les métiers spécialisés procurent de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, le gouvernement du Canada est déterminé à aider les groupes clés, comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes handicapées, à travailler dans les métiers spécialisés en finançant des projets dirigés par des syndicats et d'autres organismes.

C'est pourquoi aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que le gouvernement du Canada versera près de 182 000 dollars au Centre de formation de la section locale 607 de l'Union internationale des journaliers d'Amérique du Nord (UIJAN) pour son projet Mobile Training Classroom: Removing Barriers to Train. Ce projet est financé dans le cadre du volet Innovation dans la formation en apprentissage du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical.

Le gouvernement investit 25 millions de dollars par année dans deux volets du Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical :

Volet 1 : Investissements dans l'équipement de formation

Volet 2 : Innovation dans l'apprentissage

Les projets du Programme permettent aux syndicats partout au Canada d'améliorer la qualité de la formation en investissant dans de l'équipement et du matériel de formation à jour, en appuyant l'innovation et en renforçant les partenariats pour relever des défis persistants qui nuisent à l'apprentissage au Canada. Grâce à cet investissement, davantage d'apprentis pourront perfectionner leurs compétences, terminer leur formation et trouver de bons emplois bien rémunérés.

Dans le cadre de ce projet, la section locale 607 de l'UIJAN offrira de la formation mobile pour aider jusqu'à 300 apprentis, dont 15 % sont des femmes et 40 % des Autochtones, à terminer leur formation technique. L'UIJAN conclura de nouveaux partenariats avec cinq organisations communautaires et travaillera avec les Anishnabek Employment and Training Services, la Pays Plat First Nation et la Thunder Bay Construction Association pour les appuyer dans le recrutement de participants. En réduisant les obstacles géographiques que rencontrent les femmes et les Autochtones dans les communautés du Nord-Ouest de l'Ontario, le gouvernement aide un plus grand nombre d'entre eux à trouver un emploi à long terme dans les métiers spécialisés.

Comme l'économie canadienne ne cesse de croître et de créer de bons emplois bien rémunérés, le gouvernement est déterminé à s'assurer que tous les Canadiens contribuent à cette réussite et en retirent des bénéfices.

Citations

« La réussite future du Canada dépend de la mise en place d'une économie aussi inclusive qu'innovante. C'est pourquoi notre gouvernement investit dans ce projet qui aidera les apprentis de Thunder Bay et des communautés voisines à entreprendre une carrière passionnante et bien rémunérée dans les métiers spécialisés, tout spécialement les personnes qui doivent surmonter un plus grand nombre d'obstacles pour faire carrière et réussir dans les métiers spécialisés. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail

« Les programmes de formation de l'UIJAN consistent un outil essentiel pour recruter et former la main-d'œuvre future pour les partenaires entrepreneurs. La salle de formation mobile de l'UIJAN est un outil novateur et accessible qui offre la formation et les cours de santé et de sécurité les plus complets pour assurer la sécurité et l'employabilité des futurs employés de l'UIJAN. La salle de classe mobile a permis d'améliorer et d'élargir les programmes de formation de pointe de l'UIJAN pour les jeunes Autochtones, en misant sur l'importance de l'accessibilité et en s'appuyant sur des outils pour bâtir une carrière dans les métiers spécialisés au moyen de la formation et de l'éducation, un mandat signé dans la Déclaration de partenariat de l'UIJAN avec l'Assemblée des Premières Nations. La classe de formation mobile est une approche novatrice qui vise à trouver une solution en élargissant les possibilités de formation pour les communautés autochtones éloignées et veiller à ce que chacun ait accès à la formation professionnelle, menant à une carrière stimulante et un avenir meilleur. »

- Joseph Mancinelli, vice-président international, gestionnaire régional du Centre et de l'Est du Canada, UIJAN

Les faits en bref

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical verse annuellement 25 millions de dollars pour appuyer la formation d'apprenti relevant des syndicats, l'innovation et l'amélioration des partenariats au sein des métiers désignés Sceau rouge.

Afin d'appuyer davantage les principaux groupes confrontés à des obstacles pour qu'ils réussissent dans les métiers spécialisés, le gouvernement du Canada a lancé la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes. Cette nouvelle subvention fournit 3 000 $ par année ou niveau, jusqu'à concurrence de 6 000 $, aux apprenties enregistrées qui ont réussi le premier ou deuxième niveau ou la première ou deuxième année d'un programme d'apprentissage dans un métier désigné Sceau rouge admissible dans lequel les femmes sont sous-représentées.

Cette subvention, combinée à la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti d'une valeur de 2 000 $, représente un soutien combiné de 8 000 $ au cours de la formation pour les femmes admissibles. Les apprentis admissibles peuvent présenter une demande au Canada.ca/subventions-aux-apprentis.

De plus, le gouvernement a mis en œuvre deux autres initiatives pour aider les apprentis à réussir :

le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés de 46 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2018- 2019, et de 10 millions de dollars par année subséquente, pour encourager les groupes qui font face à des obstacles à : explorer les métiers, obtenir une expérience de travail, faire des choix de carrière éclairés et développer les compétences nécessaires pour exercer les métiers;

le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés de 46 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2018-2019, et de 10 millions de dollars par année subséquente, pour encourager les groupes qui font face à des obstacles à : explorer les métiers, obtenir une expérience de travail, faire des choix de carrière éclairés et développer les compétences nécessaires pour exercer les métiers;

le Fonds pour les femmes en construction, qui prévoit 10 millions de dollars sur trois ans à compter de 2018-2019 en faveur de projets qui s'appuient sur des modèles existants qui se sont avérés efficaces pour attirer les femmes vers des métiers, comme le mentorat, l'encadrement et les mesures de soutien adaptées.

le Fonds pour les femmes en construction, qui prévoit 10 millions de dollars sur trois ans à compter de 2018-2019 en faveur de projets qui s'appuient sur des modèles existants qui se sont avérés efficaces pour attirer les femmes vers des métiers, comme le mentorat, l'encadrement et les mesures de soutien adaptées.

Dans le budget de 2019, le gouvernement a proposé plusieurs nouvelles mesures pour soutenir davantage les gens dans les métiers spécialisés, notamment :

un financement de 40 millions de dollars sur quatre ans pour Compétences Canada , à compter de 2020- 2021, et de 10 millions de dollars par année subséquente pour encourager un plus grand nombre de jeunes à envisager de suivre une formation et de faire carrière dans les métiers spécialisés;

un financement de 40 millions de dollars sur quatre ans pour Compétences Canada, à compter de 2020-2021, et de 10 millions de dollars par année subséquente pour encourager un plus grand nombre de jeunes à envisager de suivre une formation et de faire carrière dans les métiers spécialisés;

un financement de six millions de dollars sur deux ans, à compter de 2019-2020, pour une campagne nationale visant à promouvoir les métiers spécialisés auprès des jeunes comme carrière de premier choix;

auprès des jeunes comme carrière de premier choix;

une nouvelle stratégie d'apprentissage pour s'assurer que le soutien et les programmes offerts aux apprentis éliminent les obstacles auxquels se heurtent ceux qui veulent travailler dans les métiers spécialisés, et aident les employeurs qui peinent à embaucher et à conserver des apprentis;

une nouvelle stratégie d'apprentissage pour s'assurer que le soutien et les programmes offerts aux apprentis éliminent les obstacles auxquels se heurtent ceux qui veulent travailler dans les métiers spécialisés, et aident les employeurs qui peinent à embaucher et à conserver des apprentis;

un taux d'intérêt moins élevé sur les prêts canadiens aux apprentis , à compter de 2019- 2020, et l'abolition des intérêts pendant les six premiers mois suivant l'achèvement d'une formation;

, à compter de 2019- l'abolition des intérêts pendant les six premiers mois suivant l'achèvement d'une formation;

la nouvelle Allocation canadienne pour la formation, offrant aux travailleurs de l'argent pour payer des formations, un soutien financier durant cette période et une sécurité d'emploi, afin qu'ils prennent le temps nécessaire pour acquérir des compétences recherchées et maintenir celles qu'ils détiennent déjà.

Liens connexes

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Soutien fourni aux apprentis

Plan budgétaire

Document d'information

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, annoncé dans le budget de 2016, cible les métiers désignés Sceau rouge et repose sur des partenariats diversifiés avec de nombreux intervenants. Le Programme vise à :

aider à améliorer la qualité de la formation grâce à des investissements dans l'équipement;

soutenir des approches novatrices et l'établissement de partenariats avec d'autres intervenants;

réduire les obstacles qui empêchent les groupes clés comme les femmes et les Autochtones de faire carrière et de réussir dans les métiers.

Le programme est ouvert à tous les syndicats, y compris ceux qui n'offrent pas de formation technique d'apprenti reconnue par les provinces et les territoires et ceux qui ne gèrent pas de centre de formation. Il comporte deux volets :

Le volet Investissement dans l'équipement de formation (volet 1) aide les syndicats à acheter du nouvel équipement de formation moderne. En raison de l'évolution constante de la technologie, les fournisseurs de formation doivent faire en sorte que les travailleurs acquièrent les compétences requises sur leur lieu de travail. Le volet Innovation dans l'apprentissage (volet 2) soutient principalement des approches novatrices visant à éliminer les obstacles qui nuisent à l'apprentissage, y compris ceux qui empêchent certains groupes clés, comme les femmes et les Autochtones, de faire carrière et de réussir dans les métiers. Ce volet est ouvert à un éventail d'intervenants et de partenaires, mais les syndicats doivent être impliqués à titre de responsables de projet ou de partenaires.

Le gouvernement du Canada investit considérablement dans la formation en apprentissage en accordant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, en finançant des projets et en soutenant le programme Sceau rouge. Le gouvernement travaille aussi avec les provinces et les territoires à harmoniser les exigences de la formation en apprentissage dans certains métiers désignés Sceau rouge.

