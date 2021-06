VICTORIA, BC, le 1er juin 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reste déterminé à bâtir un Canada plus inclusif et accessible durant, et au-delà, de la pandémie de COVID-19. L'une des façons de renforcer la main-d'œuvre et la reprise économique du Canada consiste à s'attaquer aux obstacles auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap lorsqu'elles tentent de trouver un emploi.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a tenu un événement virtuel avec l'Université de Victoria pour annoncer un financement de plus de 958 000 $ pour le programme CanAssist, dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Organisme de l'Université de Victoria, CanAssist a pour mission d'aider les personnes en situation de handicap à améliorer leur qualité de vie et à acquérir une expérience professionnelle. Le programme offre des technologies, des programmes et des services novateurs répondant aux besoins non satisfaits des jeunes Canadiens confrontés à des obstacles physiques ou cognitifs. Cette aide sert à augmenter leur indépendance, leur inclusion et leur bien-être.

Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées du gouvernement fédéral appuie des projets qui aident les Canadiens en situation de handicap qui ont peu ou pas d'expérience de travail. Grâce à ces projets, les personnes en situation de handicap peuvent acquérir les outils et les compétences nécessaires pour se préparer à l'emploi, en décrocher un et le conserver ou encore, pour devenir travailleur autonome. Certaines des activités appuyées par le programme comprennent la mise en place de mesures accessibles et efficaces pour le travail à domicile; élargir les possibilités de formation en ligne; des subventions salariales et de la formation pour les emplois en demande. Le programme finance aussi des projets qui sensibilisent les gens aux avantages d'embaucher des personnes en situation de handicap et qui aident les employeurs à créer des milieux de travail inclusifs.

Tandis que le Canada continue de lutter contre la pandémie de COVID-19, les possibilités d'emploi seront fondamentales pour reconstruire en mieux. Il est tout aussi important pour le rétablissement du pays après la pandémie de veiller à ce que tous les Canadiens puissent contribuer dès le départ.

Comme il l'a annoncé dans le discours du Trône de septembre 2020, le gouvernement du Canada élabore son tout premier Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, lequel comprendra une nouvelle Prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap, un meilleur processus afin de déterminer l'admissibilité aux programmes et aux prestations du gouvernement qui visent les personnes en situation de handicap, et une stratégie d'emploi robuste conçue pour elles. Ces initiatives et programmes aideront un plus grand nombre de personnes en situation de handicap à se joindre à la population canadienne active et à participer pleinement à la main-d'œuvre canadienne.

Citations

« Tandis que nous nous efforçons d'assurer une forte reprise économique, les jeunes Canadiens demeurent pour nous une priorité absolue. La pandémie a aggravé les inégalités auxquelles les jeunes en situation de handicap étaient déjà confrontés. C'est pourquoi nous investissons, généreusement et audacieusement, dans des fonds qui donneront préséance aux éléments clés de l'inclusion des personnes en situation de handicap, comme l'emploi. Grâce à ce financement fédéral, CanAssist sera en mesure d'aider davantage de jeunes Canadiens en situation de handicap et de les préparer à la réussite. Il ne fait aucun doute que ce projet aura une incidence positive et durable sur la carrière des jeunes Canadiens en situation de handicap. »

- Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« L'équipe de CanAssist travaille avec les exceptionnels étudiants et professeurs de l'Université de Victoria, ainsi qu'avec de nombreux autres jeunes et partenaires de la communauté plus large. En améliorant ensemble l'accès aux ressources, à l'encadrement professionnel et aux expériences de travail rémunérées réussies, le programme de CanAssist change des vies. Il permet aux jeunes d'avoir des outils et des soutiens favorisant l'indépendance et la réussite à long terme. »

- Robin Syme, directrice exécutive de CanAssist à l'Université de Victoria

Faits en bref

Parmi les Canadiens en situation de handicap qui sont en âge de travailler, plus de 1,5 million, soit 41 %, sont sans emploi ou complètement exclus du marché du travail. Chez les personnes ayant une incapacité grave, ce taux passe à plus de 60 %.





Le 5 juin 2020, le gouvernement du Canada a annoncé des fonds de 15 millions de dollars en 2020-2021 pour la création du Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail dans le cadre de son Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Cela représente l'une des mesures mises en place afin d'éliminer les obstacles remarquables auxquels les personnes en situation de handicap ont été confrontées pendant la pandémie de COVID-19.





a annoncé des fonds de 15 millions de dollars en 2020-2021 pour la création du Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail dans le cadre de son Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Cela représente l'une des mesures mises en place afin d'éliminer les obstacles remarquables auxquels les personnes en situation de handicap ont été confrontées pendant la pandémie de COVID-19. Le Volet national pour l'accessibilité en milieu de travail offre un financement supplémentaire pour soutenir les personnes en situation de handicap, ainsi que les employeurs qui cherchent à améliorer l'inclusion dans le milieu de travail et l'accès aux emplois. Voici quelques-unes des activités soutenues par ce volet :

national pour l'accessibilité en milieu de travail offre un financement supplémentaire pour soutenir les personnes en situation de handicap, ainsi que les employeurs qui cherchent à améliorer l'inclusion dans le milieu de travail et l'accès aux emplois. Voici quelques-unes des activités soutenues par ce volet : la mise en place de mesures accessibles et efficaces de travail à domicile;



la multiplication des possibilités de formation en ligne;



la création de lieux de travail inclusifs, qu'ils soient virtuels ou physiques;



la mise en relation de personnes en situation de handicap et d'employeurs;



la formation pour les emplois à forte demande;



la possibilité de subventions salariales.





L'Énoncé économique de l'automne prévoyait 65 millions de dollars supplémentaires en 2021-2022 dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Tous ces fonds permettront de soutenir davantage la formation, l'accessibilité et l'avancement professionnel des personnes en situation de handicap.

