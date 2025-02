WINNIPEG, MB, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Chaque aîné devrait pouvoir vieillir en toute sécurité, en santé et dans la dignité, en ayant la possibilité de le faire à la maison et dans sa collectivité. À cette fin, le gouvernement du Canada a mis en œuvre l'initiative Bien vieillir chez soi, qui aide les groupes communautaires à faire l'essai de nouvelles idées, à développer les idées fructueuses et à recruter des bénévoles pour aider les aînés à vieillir chez eux.

Aujourd'hui, la ministre fédérale des Aînés, Joanne Thompson, a annoncé un financement de 1,57 million de dollars visant trois projets pilotes au Manitoba. La ministre était accompagnée du député de Winnipeg‑Nord, Kevin Lamoureux, et du député de Winnipeg-Centre-Sud, Ben Carr. Ces projets permettent de mobiliser des bénévoles pour aider les aînés à faible revenu ou autrement vulnérables à leur domicile. Ils ont été sélectionnés à l'issue d'un appel de propositions ouvert dans le cadre du volet Projet pilote de soutien à domicile de l'initiative Bien vieillir chez soi.

La North Point Douglas Seniors Association de Winnipeg recevra jusqu'à 470 417 dollars pour son projet sur la qualité de vie des aînés (Seniors Life Quality Project). Ce projet permet aux aînés des quartiers défavorisés vivant de façon autonome d'améliorer leur qualité de vie grâce à des visites amicales, à la réalisation de légers travaux ménagers et à l'entretien de leur domicile. La Fédération métisse du Manitoba de Winnipeg recevra jusqu'à 799 226 dollars pour son projet d'habilitation des aînés grâce à la livraison de produits d'épicerie et à la vérification de leur bien-être (Seniors and Elders Empowered Through Delivery of Groceries and Wellness Checks). De plus, l'organisme Living Independence for Elders Inc. d'Ashern recevra jusqu'à 300 000 dollars pour son projet visant à redonner à nos aînés (Giving Back to Our Seniors).

Partout au pays, plus de 80 projets comme ceux-ci reçoivent du financement dans le cadre du volet Projet pilote de soutien à domicile de l'initiative Bien vieillir chez soi. Ainsi, plus de 40 millions de dollars sont versés pour aider les organismes à mobiliser des bénévoles afin de soutenir les aînés à leur domicile. Le volet Mise à l'échelle des services pour les aînés de l'initiative prévoit également un financement de plus de 24 millions de dollars pour aider 24 organismes nationaux à élargir les services qui ont déjà fait leurs preuves à un plus grand nombre d'aînés dans plus de régions du pays.

Les organismes qui reçoivent ce financement améliorent réellement la vie quotidienne des aînés au Canada. Grâce à ces projets, ils aident les aînés avec des tâches comme la préparation des repas, l'exécution de légers travaux d'entretien ménager, le transport et l'accès à d'autres services dans leur région. Ces projets répondent aux besoins particuliers de différents groupes d'aînés, y compris les personnes à faible revenu, les aînés noirs ou issus de groupes racisés, les aînés autochtones, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les personnes vivant dans des régions rurales ou éloignées, les aînés des communautés de langue officielle en situation minoritaire, les nouveaux arrivants et les aînés qui parlent une langue autre que le français ou l'anglais.

Citations

« Les gens veulent vieillir chez eux, en santé, en sécurité et dans la dignité. Partout au pays, des organismes rassemblent des gens de leur collectivité pour aider les aînés à vieillir chez eux. Nous investissons dans ces organismes, dans ces bénévoles, qui améliorent la vie des gens et renforcent les collectivités. »

- La ministre des Aînés, Joanne Thompson

« L'initiative Bien vieillir chez soi est essentielle pour les aînés de Winnipeg pour les aider à demeurer dans leur domicile plus longtemps. En investissant dans des organismes qui appuient les aînés, nous donnons à ces derniers le choix de rester chez eux et de vieillir dans la sécurité, la dignité et le confort. »

- Le député fédéral de Winnipeg-Nord, Kevin Lamoureux

« Les aînés devraient avoir le choix de demeurer chez eux lorsqu'ils vieillissent et le gouvernement comprend à quel point c'est important. Pour cette raison, nous investissons dans des organismes qui leur offrent du soutien et qui les aident à vieillir chez eux. Des projets comme ceux-ci ont des résultats positifs pour les aînés et leur apportent de la dignité. »

- Le député fédéral de Winnipeg-Centre-Sud, Ben Carr

Faits en bref

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population, et dans 15 ans, on pourrait compter près de 11 millions d'aînés au pays.

. D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population, et dans 15 ans, on pourrait compter près de 11 millions d'aînés au pays. Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé 90 millions de dollars de financement (dont 76,5 millions en subventions et contributions) sur trois ans au titre de l'initiative Bien vieillir chez soi. Celle-ci a été prolongée et se poursuivra jusqu'en 2025‑2026.

L'initiative Bien vieillir chez soi permet de verser des fonds à des organisations pour qu'elles mènent des projets locaux, régionaux et nationaux par lesquels on peut trouver de nouvelles approches et apprendre à aider les aînés à vieillir chez eux. Les projets financés dans le cadre du volet Projet pilote de soutien à domicile permettent de voir jusqu'à quel point les bénévoles peuvent être mobilisés pour fournir des services de soutien pratiques à l'échelle locale comme les repas, l'entretien ménager et le transport afin d'aider les aînés à faible revenu ou autrement vulnérables à vieillir chez eux. Des organismes aident également les aînés à s'y retrouver dans les services locaux existants et à y accéder. Les projets financés dans le cadre du volet Mise à l'échelle des services pour les aînés ont pour but d'étendre des services dont les répercussions positives pour les aînés ont fait leurs preuves. Ce financement aide les organismes à élargir leurs services pour joindre un plus grand nombre d'aînés, notamment dans d'autres provinces ou territoires. Les projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel de propositions national lancé en 2022.

Le gouvernement du Canada a augmenté le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 et plus, et le Supplément de revenu garanti de 947 dollars par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls.

a augmenté le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 et plus, et le Supplément de revenu garanti de par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls. Respectant la promesse du budget de 2023, le gouvernement a versé un remboursement ponctuel pour l'épicerie, afin d'aider les Canadiens les plus touchés par la hausse des prix. Les aînés ont été parmi les personnes qui ont reçu cet argent le 5 juillet.

Documents connexes

Liens connexes

