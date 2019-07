Le gouvernement du Canada finance les travaux de plus de 6 900 chercheurs et étudiants des cycles supérieurs en sciences sociales et en sciences humaines

Chercheurs et étudiants reçoivent des fonds pour l'exécution de projets sur des sujets tels que l'éducation, l'immigration, la santé des Autochtones et l'environnement

FREDERICTON, le 17 juill, 2019 /CNW/ - La recherche en sciences sociales et en sciences humaines joue un rôle crucial en nous aidant à mieux comprendre certains des problèmes les plus importants auxquels les Canadiens font face. Les chercheurs produisent les données probantes qui sont nécessaires à la prise de décisions éclairées au sujet de nos collectivités, de notre santé, de notre économie et de notre prospérité future.

C'est pourquoi la ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan, a annoncé aujourd'hui l'attribution, par l'entremise du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), d'une somme atteignant plus de 285 millions de dollars à plus de 6 900 chercheurs et étudiants des cycles supérieurs d'un bout à l'autre du Canada. Cet investissement est destiné à l'exécution de recherches sur des sujets tels que l'éducation, l'immigration, la santé des Autochtones et l'environnement. Les projets financés permettront également de promouvoir la collaboration en recherche et l'établissement de partenariats réunissant des chercheurs universitaires et des partenaires du monde des affaires et du milieu communautaire dans le but d'approfondir la connaissance et la compréhension de ces sujets cruciaux.

La ministre Duncan a souligné tout particulièrement l'attribution d'une somme de plus de 1,6 million de dollars à 33 projets menés à l'Université du Nouveau-Brunswick, dont celui d'un chercheur en début de carrière de la Faculté des sciences infirmières, David Busolo. Ce dernier reçoit 60 000 $ pour des travaux visant à mieux comprendre les besoins et les priorités des familles réfugiées et immigrantes.

Cet investissement est fait dans le cadre de Vision scientifique du Canada et donne suite à l'engagement du gouvernement de consacrer plus de 10 milliards de dollars à la science et à la recherche. Cette somme comprend un investissement sans précédent dans la recherche fondamentale ainsi que la plus importante injection de fonds depuis plus de dix ans dans les organismes fédéraux qui subventionnent la recherche.

La ministre a en outre signé la charte Dimensions à l'Université du Nouveau-Brunswick. Les établissements qui entérinent la charte s'engagent à intégrer les principes d'équité, de diversité et d'inclusion dans leurs politiques, leurs pratiques, leurs plans d'action et leur culture organisationnelle.

Citations

« Les sciences sociales et les sciences humaines sont essentielles à l'édification d'un Canada plus fort, plus prospère et en meilleure santé. Depuis son entrée en fonction, notre gouvernement s'est employé à redonner à la science et à la recherche la place qui leur revient. Les chercheurs subventionnés aujourd'hui nous aideront à prendre des décisions éclairées au sujet de nos collectivités, de notre santé, de notre économie et de notre prospérité future. »

- La ministre des Sciences et des Sports, l'honorable Kirsty Duncan

« Les chercheurs en sciences sociales et en sciences humaines expriment des idées et créent des innovations qui rendent meilleure la vie des Canadiens et des Canadiennes. Grâce à cet investissement, les étudiants pourront acquérir une formation en recherche plus solide, et les chercheurs canadiens pourront établir des liens avec leurs homologues étrangers dans toutes les disciplines et tous les secteurs. Et le Canada pourra se doter du talent, des connaissances et des intuitions qui sont essentiels pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences humaines, Ted Hewitt

« Les chercheurs œuvrant dans les disciplines des sciences sociales et des sciences humaines se penchent sur des questions qui sont importantes pour la croissance, l'essor et le mieux-être de notre société. Nous sommes ravis d'apprendre que les professeurs et les étudiants des cycles supérieurs de notre université auront les moyens de mener leurs recherches et d'ainsi avoir des effets positifs sur la vie des habitants non seulement du Nouveau-Brunswick, mais aussi du pays tout entier, voire de la planète. »

- Le recteur de l'Université du Nouveau-Brunswick, Paul Mazerolle

Faits en bref

Dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada prévoyait l'attribution au CRSH d'un financement unique sans précédent dans l'histoire du pays.

prévoyait l'attribution au CRSH d'un financement unique sans précédent dans l'histoire du pays. Le programme Savoir et les partenariats financés par le CRSH soutiennent la recherche et la formation en recherche dans les disciplines des sciences sociales et des sciences humaines.

Le programme Talent appuie des étudiants de cycle supérieur et des chercheurs postdoctoraux dans le but de former la prochaine génération de chercheurs et de dirigeants du Canada appelés à œuvrer dans le milieu universitaire et dans les secteurs public, privé et sans but lucratif.

appelés à œuvrer dans le milieu universitaire et dans les secteurs public, privé et sans but lucratif. Dans le cadre de l'annonce faite aujourd'hui, ce sont 900 partenaires du milieu universitaire, de l'industrie et des secteurs public et sans but lucratif qui reçoivent une aide financière.

Le gouvernement du Canada a lancé il y a peu Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada , un programme pilote qui s'inspire de l'initiative Athena SWAN du Royaume-Uni reconnue à l'échelle mondiale. Ce programme vise à faire disparaître les obstacles systémiques en matière de recherche, en particulier ceux auxquels se butent les personnes des groupes sous-représentés ou désavantagés.

