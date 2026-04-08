Les demandes sont acceptées jusqu'au 7 octobre.

OTTAWA, ON, le 8 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey, et la ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, ont annoncé une nouvelle offre de financement pour la recherche dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire : Subvention d'équipe : Financement de la recherche sur l'alimentation et la santé en milieu scolaire (FRAIS).

Un total de 12,6 millions de dollars sur trois ans seront versés pour soutenir la recherche sur l'alimentation en milieu scolaire grâce à la Subvention FRAIS. Cela comprend 9 millions de dollars provenant d'Emploi et Développement social Canada, 2,7 millions de dollars provenant de l'Agence de la santé publique du Canada et 900 000 $ provenant des Instituts de recherche en santé du Canada. Le financement complet sera divisé en 14 subventions dans trois domaines de recherche :

Effets des programmes d'alimentation en milieu scolaire sur les conditions socioéconomiques, la santé et le bien-être

Conception et exécution des politiques et des programmes au profit de l'équité

Programmes d'alimentation en milieu scolaire pour les élèves, les écoles et les communautés autochtones (membres des Premières Nations, Inuit et Métis)

Les demandeurs doivent s'inscrire d'ici le 25 juin 2026 et ils auront jusqu'au 7 octobre 2026 pour présenter une demande. Consultez RechercheNet pour en savoir plus sur chaque volet de financement, sur les critères d'admissibilité et sur la marche à suivre.

Le gouvernement du Canada continue de mettre en place son Programme national d'alimentation scolaire, en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Cette subvention contribuera à faire en sorte que les programmes d'alimentation en milieu scolaire à l'échelle continuent de reposer sur une solide recherche appliquée et sur les besoins véritables des collectivités.

Citations

« Nos investissements permettent à un plus grand nombre d'enfants de se nourrir sainement à l'école, ce qui facilite leur apprentissage et leur développement, et à leurs parents, par la même occasion, d'économiser des centaines de dollars en épicerie. Grâce à la subvention d'équipe FRAIS, nous renforçons la capacité de recherche et de collecte de données au Canada, ce qui nous guidera dans l'établissement d'une politique efficace et viable. Les données recueillies seront cruciales; elles assureront la transparence et l'équité des programmes d'alimentation en milieu scolaire et permettront d'en élargir la portée pour aider davantage de familles au pays. »

- La secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), l'honorable Anna Gainey

« Un enfant qui a faim est un enfant qui n'exprime pas tout son potentiel. Le Programme national d'alimentation scolaire a été créé pour que tous les enfants du Canada aient les repas nutritifs dont ils ont besoin pour apprendre et grandir. Grâce aux subventions d'équipe FRAIS, nous finançons des travaux qui aideront les décideurs à veiller à ce que le programme profite véritablement à la santé, à l'apprentissage et au bien-être des enfants à long terme. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

« Les IRSC sont fiers d'accorder 900 000 $ pour appuyer la recherche auprès des élèves, des écoles et des communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis en vue de renforcer la base de données probantes sur les programmes d'alimentation scolaire au Canada. Ces travaux permettront d'obtenir les données scientifiques nécessaires pour orienter les politiques et les pratiques et faire en sorte que les programmes soient efficaces, équitables et adaptés aux réalités des communautés. Les retombées pour les IRSC sont des recherches qui vont au-delà de la création de connaissances pour donner lieu à des améliorations significatives en santé. »

- Le président des Instituts de recherche en santé du Canada, le Dr Paul Hébert.

« Nous sommes déterminés à faire progresser des projets qui favorisent une alimentation saine et facilitent l'accès à des aliments sains. En élargissant la recherche en cours sur les programmes d'alimentation scolaire, la subvention FRAIS aura une incidence positive sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes vivant au Canada. »

- La présidente de l'Agence de la santé publique du Canada, Nancy Hamzawi

Faits en bref

La subvention d'équipe FRAIS est le fruit d'un partenariat entre Emploi et Développement social Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Elle finance la recherche liée aux programmes d'alimentation en milieu scolaire au Canada.

Dans le budget de 2025, le gouvernement du Canada s'est engagé à déposer une loi et à verser 216,6 millions de dollars par année, à compter de 2029-2030, pour assurer la pérennité du Programme national sur l'alimentation scolaire. La Loi sur le Programme national d'alimentation scolaire a été promulguée en mars 2026 et c'est par elle que le gouvernement cimente son engagement à financer durablement le Programme et à travailler de concert avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour améliorer les programmes d'alimentation en milieu scolaire à l'échelle du Canada et en accroître la portée.

a été promulguée en mars 2026 et c'est par elle que le gouvernement cimente son engagement à financer durablement le Programme et à travailler de concert avec les provinces, les territoires et les partenaires autochtones pour améliorer les programmes d'alimentation en milieu scolaire à l'échelle du Canada et en accroître la portée. Le Programme national d'alimentation scolaire s'inscrit dans le plan du gouvernement du Canada pour rendre la vie plus abordable et assurer le succès des enfants. Chaque année, il permet à 400 000 enfants et jeunes de se nourrir sainement et offre aux familles une plus grande marge de manœuvre sur le plan de leurs finances.

Une étude récente commanditée par le Club des petits déjeuners du Canada a conclu que sur le plan national, chaque dollar investi dans des programmes de déjeuners en milieu scolaire générait presque deux dollars de profits économiques et sociaux. Les retombées estimées des programmes de déjeuners dans les écoles dépassaient systématiquement les frais associés à l'exécution de ces programmes, confirmant qu'ils représentent un solide investissement et aident les familles à aller de l'avant.

Le Programme national d'alimentation scolaire a été lancé en 2024-2025 au moyen d'un investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans. Il a pour objectif d'aider les provinces, les territoires et les partenaires autochtones à améliorer les programmes d'alimentation en milieu scolaire partout au Canada et d'en accroître la portée. Il s'agit d'un investissement générationnel qui aidera les enfants à se nourrir sainement à l'école et réduira les coûts pour les parents.

Le 10 mars 2025, chaque province et territoire avait signé un accord bilatéral avec le Canada dans le cadre du programme.

Le Programme national d'alimentation scolaire est administré par trois ministères fédéraux : Emploi et Développement social Canada, Services aux Autochtones Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Elsa Niyongabo, Conseillère en communications et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Enfance et Jeunesse), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Instituts de recherche en santé du Canada, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]