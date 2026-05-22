WINNIPEG, MB, le 21 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Gregor Robertson, la ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et le chef Leroy Constant de la Première Nation de York Factory ont fait une annonce concernant le logement.

Date : Le 22 mai



Heure : 12 h 30 (HC)



Lieu : Auvent extérieur The Forks 1, chemin Forks Market Winnipeg (Manitoba) R3C 4L9

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence à cette disponibilité en envoyant un courriel à [email protected]

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]